42歲日本男神高橋一生暌違5年與導演渡邊一貴為電影《岸邊露伴在羅浮》來台宣傳，出道逾30年，透過精湛演技圈粉無數，他本人則認為，大叔特質是自己現在最吸引人的部分，「年輕時期常會覺得當下的狀態會持續到永遠，但到了某個時間點，就會突然意識到人其實都會變老，也看到身邊比我年紀大的人，都還是很有自己獨特的魅力」，便覺得隨著年紀增長，漸漸成為大叔這個過程，也是件很可愛的事情。

高橋一生在片中飾演的「岸邊露伴」擁有將人變成書後，讀取或改寫他人行為、想法的能力，他表示，「我對其他人好像沒有那麼大的興趣」，私下其實更想深入了解自己的內心，提到自己與導演渡邊一貴在合作大河劇《女城主 直虎》前，是他較為混亂的時期，「大概是30歲前半段吧，雖然不是很清楚地記得當時自己的心境了，但那時候的我比較糾結，有很多沒有想通的事情，可能現在還留在我心中尚未解決」，想藉由這個特殊能力，挖掘可能存在的問題，並改寫成更好的想法。

而高橋一生已擁有爆青筋的「美手」出名，片中也有多個手部特寫，導演渡邊一貴笑說，並非刻意的安排，而是因為角色本身是漫畫家，常需要使用手，高橋一生也分享，不只在片場，平時也有因此更加注意到自己的手部動作，「我常聽到有人說『當你看一個人的表情時，眼睛會比嘴巴透露出更多的訊息』，我在飾演這個角色後，也發現到其實人的手部動作會比其他部位更能透露出這個人的情緒變化」，但他謙虛表示，並無特別覺得自己的手很漂亮，也不太記得有人稱讚過。

高橋一生想透過片中的超能力，更深入了解自己的內心。（粘耿豪攝）

片中也有一場令人印象深刻的競標戲碼，岸邊露伴願意砸下高達150萬日幣（約32.5萬台幣）只為買下那幅「黑中之最的畫」，高橋一生說「岸邊不是真的想買一幅畫，而是想藉此去征服對方，滿足自己跟其他人競爭的心態，本來前面都喊得很大膽，突然到100萬的時候，對方只出到110萬，岸邊看到對方突然變保守時，因為他的個性也不是那麼好相處，就覺得很爽，內心有種暢快的感覺，便馬上加到150萬，直接把它弄下來」，笑說，自己好像隱約也有那一面，「有時候花錢只是因為一種不服輸的心態，而不是真的想要那個東西」。

《岸邊露伴在羅浮》全台熱映中。