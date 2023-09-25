近年來露營成為不少人休閒時的首選活動，而帳篷就是露營時最基本的配備之一。一位男子近日到美式賣場好市多消費時發現，一款T牌的全罩式六人帳原價2900元，現在卻價格下殺只要900元，讓他笑說是「900元成家方案」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他在好市多嘉義店發現了900元的成家方案，「感謝Costco讓我有個家」；仔細一看產品標示可以發現，T牌全罩式造型圓頂六人帳原價為2900元，現在因為活動特價只要900元，優惠日期只到10月1日，同時好市多也提醒「活動數量有限售完為止」。

對此，許多網友紛紛回應，「輕鬆成家耶，好猛的價格！」、「這樣哪天股市崩盤就不用去搶紙箱了！拿這個去公園馬上變成萬眾矚目的焦點」、「但我連地皮都買不起」、「股票大跌時，可以去公園窩，不錯，防風防雨防蚊」、「900是真的便宜，買來露個兩、三次用壞也不心疼」、「很可以耶，帶去公園野放小孩大人睡午覺也很棒」。

另外有內行人透露，「這個布很薄，沒防水膠條，很容易破，沒下雨可用，下雨應該不防水」，原PO則補充說明，他購買該帳篷後發現包裝相當完整，當時現場只有5個正在出清，各賣場活動可能不同，因此價格可能也會不一樣。