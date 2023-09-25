陳俊宇競選辦公室總幹事黃適超說，請國民黨團不要花時間在批評人，而是一起想辦法解決民眾的憂慮、讓縣民放心。（陳俊宇競辦提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

巴西蛋風波不斷，宜蘭縣民進黨立委參選人陳俊宇昨要求縣政府做好全面稽查工作，嚴格把關是否有違規蛋品或蛋液流入。今（25日）國民黨議會黨團反嗆，農業部連進口蛋的流向都說不清楚，還將鍋甩給地方政府跟質疑的民眾，根本就是「袂曉駛船、嫌溪彎」。縣府回應，持續執行市售蛋品查驗專案，至今皆合格。

陳俊宇昨日要求縣府衛生局做好全面稽查工作，追查縣內是否有使用進口蛋的雞蛋洗選場、加工廠及商家，並追蹤這些進口蛋品的流向；同時積極清查大型量販店、超商、超市、市場、早餐店、社區長青食堂等單位及販售業者的蛋品產地，確保雞蛋都符合食安相關標準，讓縣民買得放心。

國民黨議會黨團書記長林義剛議員指出，沒有人反對自國外進口雞蛋來補缺口，大家質疑的是進口雞蛋發生一連串的圖利、浪費、甚至是食安等的疑雲與問題。楊弘旻議員則說，中央則無旁貸，陳俊宇身為民進黨立委參選人，漠視與民眾息息相關的民生議題外，監督執政黨施政更是慢半拍。

他接著說，不替縣民監督中央，反而要地方縣府做好把關，假如中央能夠在第一道關卡就做好把關工作，地方哪還需要擔心問題蛋？假如政府能把事情處理好，百姓何來恐慌與擔憂？陳俊宇要縣府做好把關工作的說法，根本是本末倒置。

陳俊宇競選辦公室總幹事黃適超說，中央為穩定蛋價而選擇進口雞蛋，過程中有疏失的地方，已認錯道歉並下台負責，但不影響縣議員及宜蘭鄉親對縣府食安把關的監督，陳俊宇本著議員本分呼籲縣府積極稽查，才是真正負責任的表現；請國民黨團不要花時間在批評人，而是一起想辦法解決民眾的憂慮、讓縣民放心。

衛生局說明，持續執行市售蛋品查驗專案，針對蛋品之來源及流向、食品標示及衛生自主管理查核，截至25日止，計稽查販售業102家次、製造業16家次、洗選場（廠）6家次，並抽驗蛋品15件進行檢驗，及標示查核184件，皆合格；亦無如外縣市所發生的錯標有效期限，或混充進口蛋及國產蛋作為液蛋原料之情事發生。