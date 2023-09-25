台農兼信興蛋品董事長涂萬財掀起台灣雞蛋大戰，月中爆料農業部要他扛下缺蛋爭議的他事後遭高市衛生局告發，經銷的425萬顆雞蛋進銷資料、流向不明，不但陸續遭罰1130萬元，辦公室25日上午也遭高雄檢調人員搜索，晚間涂萬財及其媳婦黃姓女子也遭移送高雄地檢署複訊，目前偵查庭尚未結束。（袁庭堯攝）

台農兼信興蛋品董事長涂萬財掀起台灣雞蛋大戰，月中才爆料農業部要他扛缺蛋責任的他、事後遭高市衛生局告發，經銷的425萬顆雞蛋進銷資料、流向不明，不但陸續遭罰1130萬元，辦公室25日上午也遭高雄檢調人員搜索，晚間涂萬財及其媳婦、台農蛋品負責人黃姓女子遭移送高雄地檢署複訊，目前黃女仍遭訊問中。

檢調25日上午前往台農蛋品位於高雄的辦公室搜索，全程拉下鐵門，不予回應，事後並帶回涂萬財及黃女訊問。

市調處人員晚間8點半將涂萬財及黃女移送高雄地檢署複訊，歷經1個半小時，涂萬財應訊結束、神情疲憊走出偵查庭，接著換黃女進入應訊，直至截稿時仍在訊問中。

據了解，高市衞生局掌握比對資料後，發現信興、台農蛋品公司無法提供完整進銷與報廢單據，蛋品流向不明數量高達425萬顆。經多次約詢，涂萬財堅不吐實，疑似用次品充好品的詐術，以及效期標示涉及虛偽標記，衛生局據此向高雄地檢署告發，檢調今天正式發動搜索及調查。