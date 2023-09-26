民進黨總統參選人賴清德今天到校園演講，學生問台海是否會發生戰爭，賴清德表示，「以備戰來達到避戰」，不靠一紙和平協議或放棄主權接受九二共識。

賴清德今天到東海大學演講，主題「青年發展與台灣的未來」，他並與學生進行現場問答。有學生問到，許多青年焦慮台海是否發生戰爭，台灣和美國的外交往來可能被部分認為挑釁中國，台灣是否有足夠的軍備維護安全、和平。

賴清德反問學生，能否分享觀察會不會有戰爭；學生認為不會，若發生戰爭吃下台灣，中國可能會面臨更多內亂，短期內中國沒有野心、能力。賴清德更詢問現場學生看法，多數學生舉手認為不會有戰爭。

賴清德表示，如果有戰爭，發動的一方必然是對岸，要做最壞的打算，最好的準備。他在總統蔡英文的四大堅持上提出和平四大支柱行動方案，有強化國防力量、提升經濟安全實力、和民主陣營並肩站在一起，以及在對等尊嚴下，願意和中國進行交流合作，增進兩岸人民福祉。

賴清德提到國際民主陣營也和中國進行談判，促進福祉並不想怯戰，「以備戰來達到避戰」，確保和平的發展，要靠實力取得和平，不靠一紙和平協議或放棄主權接受九二共識。他說，台灣和國際社會站在一起，目的希望「不戰而屈人之兵」，靠實力達到目的。

賴清德也說，增強武力是在保護自己，因台灣不願意放棄主權，不願犧牲幾十年爭取而來的民主自由、人權體制，所以要強化自己保護的力量，也跟國際社會民主陣營結合。

學生們也問及國內進口雞蛋議題、屏東明揚工廠爆炸案消防員的權益問題。賴清德表示，雞蛋事件目前檢調單位在調查，如有違法依法辦理，如沒有違法也讓事實公諸社會。採購雞蛋政策除滿足國人吃蛋需求也平抑蛋價，執政黨接受社會的檢討、批判、指教，坦然面對司法調查。

賴清德說，中央與地方一直有合作，消防人員的補充儘速到位，消防服裝設備等應給予全面支持，地方政府有困難，中央給予輔助，地方消防單位應該和轄區工廠聯繫，了解危險物質數量以及存放位置，工廠也應有公安主任，意外發生時第一時間避免火勢擴大，未來有許多加強的地方，會檢討改進。（編輯：黃世雅）1120925