59歲男星陳為民早年被許效舜引薦，加入華視綜藝節目《連環泡》成為藝人，之後他除了上綜藝節目，也參演不少電視劇和電影，《放羊的星星》、《命中注定我愛你》、《敗犬女王》、《下一站，幸福》、《機智校園生活》等等，都能看見他的身影，近日他接受採訪透露以前曾被女友設局，曾一度流落街頭，如今翻身擁有上千萬房產。

據《三立新聞網》報導，陳為民2003年購入43坪房產，買下金額是980萬，如今已飆漲到2600萬，過去曾遭女友設局賣掉房子卻背上貸款，一度淪落街頭，幸好已經撐過來。

陳為民1993年曾和圈外人女友結婚，但2002年就離婚，婚姻關係只維持9年，近期他在電影《查無此心》扮演刑警，接受採訪時提到已單身超過10年沒有談感情，他認為沒有人可以習慣孤獨，自己也是，當然很希望有個伴，「我也想交女朋友，但是條件就會比年輕時困難很多，我不可能跟20幾歲、30幾歲的人交往，我會是以結婚為前提，而且我也沒錢。」

他說身為男性看到欣賞的女生還是會上前要電話，但會保持某個程度的距離，「到這個年紀，要衡量的東西比較多，也怕拖累人家。」陳為民吐露目前的感情狀況，他心儀一位圈外人，自己也有表示過好感，但女方有穩定交往的對象，因此只能默默欣賞，「我有很明確的告訴她，如果單身我一定娶她！」