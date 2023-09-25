立院恐三黨不過半的推斷一直成為輿論主流。報導指出，民進黨評估要延續立院過半難度越來越大，導因於賴清德盼得票過半，卻持續低於支持度4成的窘境。倘總統母雞拉抬無力，就無法有效帶動立委小雞選情。媒體人張禹宣25日在《大新聞大爆卦》節目強調，賴清德推民主大聯盟，自己也知道難贏，但他只求自己總統選贏。未來拿到執政權，徒子徒孫就能塞到總統府、行政院，甚至國營事業，所以下架民進黨至關重要。

「國民黨跟民眾黨的立委，我在這邊直接講，很有可能實質過半嘛！」張禹宣表示，民進黨最後可能只剩下四成左右，席次鐵定是萎縮的，所以反過來再看一次賴清德的布局就知道，賴清德今天派苗博雅、派他的民主大聯盟，他有覺得這些人會贏嗎？他也知道這些人不會贏！

「他在想什麼？關他這些人贏不贏？大家來幫助我選上總統最重要嘛！」張禹宣強調，這是賴清德的邏輯，從他的立委布局就看得出來這樣的邏輯，他就是要他個人選贏總統。否則看謝佩芬，怎麼樣照顧人家的？你的子弟兵！結果派去當神風特攻隊，那個必敗無疑的，練經驗長知識，然後跟人家繳學費這樣嗎？「她不行嘛！」他沒有想要贏，不然現在去問謝佩芬覺得會贏嗎？她大概一把鼻涕一把眼淚：我是誰、我人在哪？

張禹宣提到，顯然選區就不對，那不是她經營的選區，這樣的布局難道是為了讓立委席次最大化嗎？沒有，賴清德根本不管！所以他們小雞現在當然焦慮，但焦慮也有限，為什麼？因為能贏的覺得反正能贏，把自己顧好就好了；但是會輸的做什麼？「各位，還是有後路啊！」

張禹宣指出，今天如果賴清德選上的話，這些人難道不會雞犬升天嗎？反正「喬」委會，國營事業能塞就塞，這些人最後都會讓你有一個好的去處、歸處。今天不只是新潮流的問題，不只是賴清德的問題，如果今天好不容易選出一批有能力、超過半數希望民進黨下架的立委，結果因為分裂的問題、賭氣的問題，讓賴清德當選，以為只有賴清德一個人嗎？

「不是！」張禹宣直言，六千個職缺，他都會把這些你最為厭惡的徒子徒孫、新潮流派系，塞到總統府、行政院裡面去！到時候就會看到這些人每天吃香喝辣，即便你選的立委再好、每天罵他，都沒有用。所以最重要的還是，除了立委之外，整個行政權、總統人選才是至關重要的。