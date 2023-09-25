野村高級銀行家王仲何（Charles Wang Zhonghe）據報目前已被禁止離開中國，外媒傳出他被禁止出境可能與華興資本董事會主席包凡被中共調查有關。

英國《金融時報》報導指出，王仲何是日本野村國際香港分公司的中國投資銀行業務主席，目前被限制僅能在中國內地旅行，並未被拘留。他在9月13日曾在社交媒體上發文表示，自己正前往中國青海省。

香港《經濟日報》指出，根據LinkedIn資料顯示，王仲何曾於2011年至2016年在工銀國際工作，並在2018年加入野村，擔任中國投資銀行部主席。 工銀國際是中國工商銀行在香港的全資子公司，主要經營融資、投資類業務、銷售交易和資產管理等4大產品線服務，同時經營全球與中國的宏觀經濟、國際金融市場、行業的市場研究服務。

報導稱，工銀國際在2017年曾向華興資本提供2億美元信貸，惟華興資本被質疑當時以提供高層職務作為交換條件，換取通過貸款審核；而王仲何在工銀國際任職時，亦曾與華興資本前董事長叢林有接觸，可能因此涉入腐敗調查。

包凡自2月起被內地反腐機構採取了「留置」措施扣留至今，先前曾有陸媒指出，包凡的留置期從5月7日起再延長3個月，他涉案的具體調查機構包括中央紀委國際合作局等部門。華興資本在8月則曾發公告表示，集團董事長暨創始人包凡，仍在配合內地有關部門調查，但重申該公司業務及營運維持正常。該公司股票自4月初起已停牌，停牌前報價每股7.27港元。

包凡曾任職摩根士丹利（Morgan Stanley）和瑞士信貸（Credit Suisse），經手中國崛起的明星科技企業，曾入選美國《彭博市場》雜誌（Bloomberg Markets）全球50大最具影響力人物。