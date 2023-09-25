根據大陸《央視軍事》日前報導，正在進行繫泊測試與動力測試的福建艦「即將迎來最關鍵時刻」，外界解讀，今年下半年將開展海試。

前艦長呂禮詩日前在楊永明主持的網路直播節目《廣角智庫》指出，目前遼寧艦航母編制在北部戰區，山東艦航母編制在南部戰區，第三艘航母福建艦極有可能就配置在東部戰區，但不一定停靠在福建省。

呂禮詩也統計了三大戰區作戰艦數量，北部戰區有遼寧艦航母，055飛彈驅逐艦4艘，052D飛彈驅逐艦8艘，054A飛彈護衛艦9艘。

東部戰區有075兩棲攻擊艦2艘（廣西艦、安徽艦），071綜合登陸艦3艘，055飛彈驅逐艦2艘，052C／052D飛彈驅逐艦12艘，現代級驅逐艦4艘，054A飛彈護衛艦17艘，但目前缺少航母的配置。

第三艘航空母艦「福建艦」於去（2022）年6月17日舉行下水典禮。（摘自央視軍事頻道）

南部戰區有山東艦航母，075兩棲攻擊艦1艘，071綜合登陸艦5艘，055飛彈驅逐艦4艘，052C／052D飛彈驅逐艦11艘，054A飛彈護衛艦12艘。

呂禮詩指出，此項編配有兩項特徵，第一是東部戰區的作戰艦數量最多，第二是東部戰區目前缺少航母編配。因此，第三艘航母福建艦極有可能就配置在東部戰區，但不一定停靠在福建省。