蘋果iPhone 15系列22日正式開賣。今年蘋果首度在開賣日當天就開始販售由印度組裝的iPhone新機，首批訂單已經發完全球。就在外界預計後續印度訂單將持續增加之際，蘋果iPhone代工廠之一的和碩位於印度清奈的廠區24日發生火災。

iPhone 15系列開賣不到1周，供應鏈正值量產高峰期之際，據路透社報導，在24日的大火後，和碩25日暫停了印度南部清奈廠區的組裝工作。消息人士透露，和碩取消了當天所有班次的工作，且尚未通知組裝工人該工廠是否會在26日恢復運作。

和碩發出聲明表示，位於印度清奈的廠區於當地時間24日晚間，有小型配電盤發生意外，目前情況已獲得控制，廠內無人員受傷且其餘資產亦無損壞，意外原因將待相關單位調查，此事件對和碩財務及營運無重大影響。

產業消息人士表示，雖然起火的該廠區產能約為每日26000萬台iPhone，但近幾個月每天組裝的數量約為8000至12000台。和碩拒絕就產能預估發表評論。印度當地緊急部門官員表示，火災當時曾從多處調派多輛消防車前往滅火，耗時將近5小時。蘋果沒有回應置評請求。

印度報業托拉斯（Press Trust of India）引述印度政府官員消息報導，蘋果計畫在未來4至5年內將在印度的產量增加5倍以上，目標為400億美元（約新台幣1.3兆元）。