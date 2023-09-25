南韓人氣男星Rain（本名：鄭智薰）2017年與天然美女金泰希結婚後，育有2女，生活十分幸福。未料，RAIN近期遭指控捲入85億房產詐騙案件，而RAIN的經紀公司也在今（25）日稍早發出聲明，指出：「買家對RAIN的指控是虛構事實。」

據韓媒《東亞體育》報導，近期有名YouTuber在個人頻道上更新一則題為「歌手Rain（鄭智勳）因虛假房產掛牌詐騙被起訴的原因（被控詐騙85億韓元）」的影片，其內容揭露Rain與一名A先生達成契約關係，互相出售名下的一棟房產。不過，在A先生意圖看房時，卻遭到Rain拒絕，僅出示照片給A先生觀看，但等A先生後續實際查看房子時，卻發現「房子與照片不符」，因此憤而向提交對RAIN的起訴書。

비 측, 85억 부동산 사기혐의 피소에 ＂악의적 흠집내기..허위사실 고소＂[전문] (출처 : 헤럴드POP | 네이버 TV연예) https://t.co/AjStV0T6uE pic.twitter.com/6poYG13ljR — 말괄량이 #건강 #운동 #워킹 (@kiki620620) September 25, 2023

對此，Rain的經紀公司RAINCOMPANY 25日在官網發布聲明，表示：「這是針對Rain做出的不實指控。」指出即便是以常識判斷，僅透過觀看照片便購買價值數十億韓元的房產實在是太荒謬了，並補充表示：「只要確認不動產登記簿或建築登記簿等購屋時必備的文件就可以知道『買家的指控是不成立的』。另外，只要在網路上搜尋地址就可以看到建築的外觀。」

此外，RAINCOMPANY也針對指控回應：「雖然我們有大量證據證明買家的說法並不屬實，但如果買家提出虛假指控並採取法律程序，我們將依照法律程序提出證據。」並在文末補充：「對於那些利用名人身份作為弱點的不實指控，我們會採取強硬手段應對，並確保這種損害及虛假宣傳的情況不會再度發生。」不過，Rain本人截至目前並未對此事作出回應。