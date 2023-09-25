菲律賓海岸防衛隊今天表示，他們已經移除中國在南海黃岩島部署的浮動屏障。馬尼拉指控北京在主權有爭議的黃岩島設置這類屏障，是為了阻止菲律賓人進入他們的傳統漁場。

法新社報導，菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Ano）數小時前才矢言，菲方會採取「一切適當行動」來移除中國海警在黃岩島（Scarborough Shoal）架設的屏障。

菲律賓漁民會在中國控制的黃岩島一帶捕魚。菲律賓政府上週在對漁民進行例行性再補給任務時，發現黃岩島出入口被一條300公尺長的浮動屏障封住。

不過從菲律賓最新聲明來看，無法得知整個屏障是否已從海上移除。

菲律賓海岸防衛隊發布的一段影片顯示，一名穿戴面鏡、呼吸管和蛙鞋的男子拿一把刀切斷連接一個個白色浮球的繩索。另一段影片顯示，一個錨從海中拖出後，放在一艘舷外浮杆木船上。

菲律賓海岸防衛隊宣布，他們已經「依照總統指示」「成功」移除這個屏障。聲明還說：「這個屏障對航行構成危險，這顯然違反國際法。」