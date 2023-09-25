學校午餐好不好吃見仁見智，但總不能令人難以下嚥，有家長上網控訴，台南某專科學校提供的學餐品質極差，還分享孩子拍下的焗烤飯，只見餐盒飯菜全都混在一起，專三前也禁止學生外食，學生不吃學餐就只能吃泡麵，照片曝光讓不少人直呼像餿水，連狗都不想吃。

一名家長近日在臉書社團「匿名公社」發文表示，小孩就讀台南某專科學校，常抱怨學校營養午餐很難吃，最近拍了午餐餐盒的照片，只見餐盒內的飯菜全都融為一體，顏色看起來也令人胃口全消，家長不滿批評，「我真的覺得這學校也太扯了吧，怎麼會選這種廠商來供應，用眼睛看就覺得真的很糟糕」。

貼文引起熱議，「看起來很像ㄆㄨㄣ」、「又像噴又像嘔吐物，誰吃得下」、「呃~這外觀看起來真是慘不忍睹！」、「這⋯光看就沒食慾」、「焗烤飯？焗烤廚餘吧」、「餵流浪貓狗的都比這好看好吃美幾百倍」、「我家狗都不吃」、「叫發包的人還有廠商自己吃吃看，吞得下去才怪」、「家長被當凱子，小孩被欺負了，你們自己要硬起來呀」。

原PO也補充說明，該校專三前學校禁止外食，禁止叫uber eat、food panda，也就是除了學餐以外，只能投販賣機買泡麵。也有在校生留言解答「這個一份65元」，透露校內規定1年級吃桶餐，2、3年級吃學餐，只有4、5年級才能出去買，若不能自己帶的話，基本上就是吃學餐或泡麵。