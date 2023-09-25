從女子63公斤級改戰70公斤級，24歲的柔道好手廖宇蓉首次征戰亞運就有佳績，雖然與銅牌擦身，以第5名作收，但她仍有收穫，「雖然有那麼一點遺憾，但下次會更好，期許自己可以比這次更進步。」

廖宇蓉因身體因素決定挑戰新量級，但也因此所有國際積分都要「砍掉重練」，教練蔡宜芳說：「雖然外界都會認為選手改量級那1年會失去多少，但講句實在話，願意再爬起來的選手，一定不會有人可以打敗她。她願意換一個環境讓自己成為新鮮人，重新爭取所有積分，這才是最難能可貴的，她一定會出頭！」

蔡宜芳指出，雖然因為要重新搶奧運積分，但憑藉著廖宇蓉的努力，現在也又有機會重新回到奧運排名中，很有機會為台灣再爭取到1席巴黎奧運門票。

雖然首次征戰亞運與獎牌擦身，廖宇蓉整理好情緒後又回到混採區受訪，她表示，雖然這次落敗，但也從中學習到很多，「剛剛回去想了整個過程，自己錯過很多小細節，其實是有機會的，就差這麼一點點，但也知道努力的空間還有很多。」

廖宇蓉賽後十分有風度的恭喜對手，「看她感動，我也被感動到，因為她應該也已經很久沒奪牌了。」她也坦言，看人家拿牌當然會有點飲恨，但對自己整體表現感到滿意，「也才24歲，還有很多事情要學習。」

歷經改量級挑戰，廖宇蓉從未想過要放棄，「走到現在我覺得放棄比堅持還更難，因為你回頭看你努力的這麼久，我起步又比學長姐晚，可能是這次代表隊最晚開始練柔道的，能走到這裡已經很滿意了，也很喜歡跟各國選手練習、比賽，才能刺激我知道哪裡不足。」