農業粉專「Lin bay 好油」版主林裕紘踢爆農業部的進口蛋內幕，竟遭親綠網軍與側翼言語攻擊，其家人並被肉搜與恐嚇。國民黨立委賴士葆質疑蔡政府最高層的言行不一的雙重標準，以及副總統賴清德對此噤聲，證明台灣進入打壓言論自由的綠色恐怖。

賴士葆在臉書發文說，對於「Lin bay好油」因為在雞蛋公共議題上勇敢發聲，結果妻兒被恐嚇威脅人身安全，任憑外界千呼萬喚，賴清德始終不置一詞，外界原本以為過去賴清德曾經被蔡英文的網軍出征騷擾，會感同身受網軍囂張霸凌，視法律為無物的作為，身為最大黨的黨主席及副總統的身分，應該出面表態來制止這樣惡質的反民主恐嚇文化。

賴士葆指出，蔡英文總統曾說過在她任內沒有人需要為認同道歉，她支持每個人都有在網路上發表言論的自由；然而蔡政府黨政最高層的言行不一的雙重標準，讓人民失望了。

賴士葆表示，很遺憾蔡政府是說一套做一套，蔡政府過去的國安局長曾經證實調查局鎖定臉書、LINE、還有電視、廣播、報紙等新聞媒體和公開的網路社群，監控有沒有詆毀國家元首或是扭曲政府政策、擾亂社會安定等報導或是評論。

賴士葆說，蔡政府一面說人民有言論自由，實際上卻是監控所有的媒體及網路言論。「Lin bay好油」因為評論公共政策導致全家被恐嚇，並非第一個人，在社會上有高知名度與話語權的蘇宏達教授和蘇偉碩醫師都因為評論政策得罪當道被查水表，至於其他升斗小民不知道有多少因為在網路社群公開言論與政府立場相左，因此被依違反社維法約談，台灣早已進入綠色恐怖的年代。

賴士葆指出，賴清德對「Lin bay好油」被恐嚇噤聲，就表示不支持言論自由，不允許民眾有為公共利益發聲的權利，更不能忍受民眾的評論牴觸執政黨的利益。萬一不幸賴清德選上總統，理所當然就會繼續延續蔡英文管制言論自由的綠色恐怖作風，繼續打著民主反民主的新威權主義。

賴士葆強調，根據民調顯示，雞蛋風波絕大多數的主流民意表達不滿政府的處理方式，台灣自詡是言論自由的國家，對於「Lin bay好油」全家被恐嚇，蔡政府縱容坐視的態度，對台灣的民主形象又一次的傷害，蔡政府是雙輸。