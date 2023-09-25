立法院25日改選8個常設委員會新會期召委，國民黨與民眾黨合作，共同推舉白委吳欣盈擔任衛環委員會召委，該合作也被視為藍白2024總統大選前合作試水溫。媒體人董智森25日在《大新聞大爆卦》節目強調，國民黨立委被看好拿50席以上，民眾黨可能8到10席，加上高金素梅可過半。若在野沒有合作下架民進黨，國民黨仍有相當影響力，民眾黨就只能搖擺，看在民眾眼裡是什麼想法？柯文哲要好好思考民意想要的大方向。

「如果侯友宜、柯文哲沒有合，當然兩個人都落選，國民黨還可以拿50席以上！」董智森表示，柯文哲說以他的實力，他大概拿8席。他們合作的話，就過半！58席。高金素梅一定當選，59席！只要57席就過半了，高金素梅是無黨籍，但都跟國民黨站在一塊。

董智森指出，所以一個現實在這裡，國民黨只要拿48席，柯文哲拿8席，一般還有人說可能有10席。不分區總共34席，目前國民黨13席，民進黨13席，柯文哲5席，時代力量3席，現在的情況是這樣。柯文哲一般認為，區域立委要選上很難，所以要靠這8席，搭配國民黨，立法院才能過半。

「所有預算、所有法律案才會通過，簡單講就是這樣！」董智森提到，總統再大，不會比立法院大，因為立法院法律不給你過，你說我想怎麼樣，你都做不到，我要編哪個預算，預算都不會過。就像拜登總統一樣，9月30日這個錢沒有過，很多服務設施通通要停頓。

董智森強調，所以拜登昨天就在罵：那一小撮政客怎麼可以這樣搞？是，沒錯，但國會就是這樣。柯文哲自己要想一想，如果這次沒有合，他的民眾黨只有8席，在立法院要嘛跟國民黨合作，讓國民黨過半；要嘛跟民進黨合作，讓民進黨過半。那請問你要怎麼樣？你那麼痛恨民進黨亂搞，柯文哲再三講，新潮流不倒台灣不會好。那就要思考，如果沒有贏，就要在立法院搖擺，我依附誰，誰就會過半。

「但其實你的影響力不會那麼大，你的黨也不會做大！」董智森直言，因為你一會搖來這邊，一會搖去那邊，老百姓會覺得你到底是哪個黨？怎麼是一個這樣搖擺的黨？因為你總要有一個政策，而民進黨最失敗的政策就是，他把兩岸搞得兵凶戰危，就影響到經濟及很多層面。台灣的未來在兩岸，4年後柯文哲69歲，民眾黨的聲勢也不會比現在高，現在是柯文哲最高的時候，「大原則確定的時候，小問題老百姓不會那麼在乎！」