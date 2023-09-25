菲律賓週一表示，它執行了一項「特別行動」，拆除了中國在南海主要漁場設置的浮動屏障。外媒認為，此舉可能會使得一年多來中菲雙方在黃岩島主權爭議快速惡化，並可能引發緊張局勢。

《路透》報導說，菲律賓國安顧問聲言將採取行動幾小時後，菲律賓海岸警衛隊表示，應小馬科斯總統及其南海特別工作組的要求，海警隊已經拆除了浮動海上屏障。

菲律賓海警隊發布的照片顯示，他們派遣水下工作人員將中國於黃岩島設置的海上屏障拆除，以便漁民在該區進行捕撈作業。（圖／路透）

海警隊聲明稱，「該海上屏障對航行構成威脅，明顯違反了國際法。它還阻礙了菲律賓漁民的捕魚和生計活動」，而該處島礁「是菲律賓國家領土不可分割的一部分」。

中國外交部先前在回應媒體時未直接提及漂動屏障，但聲明中共海警船採取了必要措施，對菲方船隻攔阻驅離等有關操作專業且克制。

具有戰略意義的黃岩島在18世紀被西方國家以擱淺在島礁上的一艘英國貨船命名，於2012年中國登島建造了基礎設施，此後中國一直在島上駐有海岸警衛隊和拖網漁船站。

2017年後，態度親中的菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte)在任時期，中國和菲律賓漁民在該島礁海域和平共處。但小馬可仕總統上任後改走親美路線，中菲雙方便經常在島礁附近發生漁民與海警船的衝突。