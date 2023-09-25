豐原警分局24日獲報有男子陳屍神崗區光復路高鐵橋下。（資料照片）

台中市警方24日獲報在神崗區光復路高鐵橋橋下有1名男子趴在駕駛座上，疑氣絕多時，經查車上留有證件，為新竹市北區47歲陳姓男子，經通知家屬指認，報請檢方相驗後排除他殺，已請家屬領回。

警方指出昨（24日）約18點20分，有民眾報案，在神崗區光復路高鐵橋下發現有1自小客停放已久，上面有1男子疑似昏迷，經警方到場，該車車門及車窗緊閉，警方立即以破窗方式緊急救護，並通知消防人員到場，後確認該男全身僵硬，已死亡多時。

警方也在車內發現證件，確認身分死者為家住新竹市47歲陳姓男子，請檢察官相驗後排除他殺，家屬也無意見。

自稱「台灣急難救護協會」理事長的陳在斌爭議不斷，曾侵占新竹少年的葬父費用300多萬遭判2年6月，高雄市社會局又查出，他2021年替罹癌困苦的阿嬤募款9萬多元，最後卻私吞3萬多元，高雄地檢署上月（8月）31日偵結，依公益侵占罪將他起訴。

陳在斌黑歷史不斷，2019年替新竹縣關西的張姓少年募集父親的喪葬費用，短短2天就募到619萬元，最後侵占300多萬元，張姓少年出庭時作證，沒有從陳男那收到一毛錢，事後不斷狡辯，毫無悔意，依業務侵占罪判刑3年，遭法院判刑2年6月定讞。

不只如此，2019年6月與友人到桃園某酒店消費，帶小姐出場趁對方不勝酒力時，性侵得逞，事後還辯稱是小姐主動拉他進廁所，他喝得太醉全忘了，也遭對方提告性侵，並遭警方法辦。

另外，陳在斌因涉侵佔、毒品及妨害性自主等罪嫌，遭桃園、新竹及高雄3個地檢署發布通緝。新竹市警方今年3月時執行掃蕩幫派組合專案，到新竹市區1間汽車旅館查緝，破門後赫然看到陳在斌與3名毒蟲正在開趴，還叫了2名傳播妹在房間同歡，訊後將他解送歸案。

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