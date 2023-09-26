台灣首艘自製潛艦「海鯤號」28日將由總統蔡英文親自主持下水儀式並命名。海軍司令部前顧問郭璽日前披露為何潛艦國造是找黃曙光主持，也驚爆不為外人所知的秘辛！

台灣首艘自製潛艦「海鯤號」，28日將由總統蔡英文親自主持下水儀式並命名。國安會諮詢委員黃曙光表示，該潛艦預計明年4月1日前完成後進行出海測試，明年底前交給海軍。希望2025年能完成3艘國造潛艦，2027年達到4艘，未來的部署重點在遏阻中國包圍台灣。

海軍司令部前顧問郭璽日前在《豈有此呂》的網路直播節目中說，蔡英文上任總統後，下定決心要潛艦國造。當時最痛苦的是，台灣在現實政治環境下，沒有任何經驗，沒有任何技術，沒有任何朋友願意幫助，全世界沒有任何一個國家願意來幫忙。

郭璽指出，美國先打開一扇門，由軍售改為商售，不用像軍售這麼嚴謹，是公司對公司、民間對民間，所以台船是對應戰鬥系統的裝備商。

海軍司令部前顧問郭璽。（資料照片）

郭璽披露秘辛，問題是沒有人指導，台灣誰造過潛艦？沒有！但有一個人去看過外國造潛艦，此人就是黃曙光。蔡英文就認定，黃曙光可以完成使命，於是升黃曙光任海軍司令，開啟中華民國潛艦國造的第一頁。

郭璽直言，黃曙光也很頭大，美加歐日韓都跑遍了，通通找不到商源，最後想到他在賣救難設備，「我就去試試看」。

郭璽說，最後找到英國，而英政府反對。但其中有一位潛艦退役艦長，當過英國皇家海軍司令的侍從官，經協商後到英國屬地、特別行政區直布羅陀簽約，在徵得英國國防部同意後，直布羅陀總督正式核發輸出許可，中華民國才真正獲得外援。