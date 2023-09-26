美國聯準會（Fed）暗示利率維持在高檔的時間將延長。市場避險情緒升溫，拖累美股走勢疲軟。投資人也擔心美國汽車工人工會（UAW）大罷工與美國政府關門風險等事件可能帶來的負面影響。

截至台北時間25日晚間11點40分，道瓊工業指數下跌53.57點（或0.16%），暫報33910.27點；那斯達克指數上漲31.92點（或0.24%），暫報13243.72點；標普500指數上漲5.73點（或0.13%），暫報4325.79點；費城半導體指數上漲16.20點（或0.48%），暫報3381.49點。

5大科技巨頭漲跌互見，蘋果、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜與臉書母公司Meta皆走揚，亞馬遜大漲逾1%，微軟小跌0.07%。半導體類股普遍走強，輝達漲1.90%，超微漲0.58%，台積電ADR小漲0.09%，聯電ADR漲0.50%。

市場仍在評估UAW大罷工對美國經濟的影響，汽車產業是美國的支柱產業之一，在美國GDP的占比為3%。另外，美國政府停擺的風險也在加大，多重因素疊加之下，美國經濟壓力陡增。