杭州亞運在柔道男子60公斤級楊勇緯、女子57公斤級連珍羚奪金後，帶動代表團氣勢，網球隊25日在出賽的賽程5戰全勝，其中女將李亞軒單、雙打均告捷，26日將有7組台將於16強賽出擊，期待繼續追加勝利、前進8強。

女網選手李亞軒生涯首度挑戰亞運，並且單、雙打雙線作奮戰，25日先在女單次輪出擊，面對世界排名858位的烏茲別克選手尤妲雪娃（Sevil Yuldasheva），開賽李亞軒率先破發成功，隨後氣勢大振，以6比3、6比3獲勝；稍作休息後，李亞軒和梁恩碩在女雙出擊，這也是兩人自2018年台北海碩盃後再度合拍，迎戰烏茲別克歐琳賈諾娃（Sabrina Olimjanova）／瑪莉莫娃（Shahnoza Marimova），李、梁雙姝默契依舊，最終6比3、7比5勝出。

李亞軒一日雙勝難掩喜悅，自認單打剛上場時略顯緊張，「因為前一陣子身體不是很好，打球也沒在最佳狀態，所以一開始會有點擔心，第1盤贏下來後，就有比較輕鬆一點。」談到雙打搭擋梁恩碩，李亞軒回應：「跟恩碩的默契其實還不錯，因為我們的打法相近，個性上也蠻合得來，所以沒什麼問題。」

16強李亞軒要挑戰地主頭號種子鄭欽文，她豁達說：「我其實蠻期待遇到鄭欽文的，因為以我現在的世界排名，比賽中根本遇不到前20的選手，我覺得就盡力打，沒有壓力。」