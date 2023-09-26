與「秘氏咖啡」嘉義店主理人之一的林鼎義相約在週四的夜晚，留著長髮綁著馬尾的他，正親手調製一杯為嘉義市政府主辦的「小城風味實驗計畫」所研發的咖啡特調，名為「山嵐之夢」，除了桂花釀、阿里山小米酒、義式濃縮咖啡等成分，還以民雄的金桔抹在杯緣、用嘉義檜木薰香，層次豐富，不可思議的好喝。

這杯「山嵐之夢」除了義式咖啡、桂花釀、小米酒、民雄金桔，還以檜木薰香。（圖／行遍天下提供）

令人陶醉的不只是咖啡，還有空間氣氛、光影變化與店貓。相較於2011年台北第一家秘氏咖啡的老上海租界風、2015年台南永樂市場二樓的香港九龍城寨風，嘉義的秘氏咖啡洋溢1960's昭和年代台灣日式街屋風格，彷彿走入日本大導演小津安二郎電影「東京物語」場景中。擁有藝術設計背景的林鼎義，花費一年時間將90年木屋重新改造、布置，二樓牆壁至今保留日式竹邊夾泥牆工法建造，一樓店外高掛三條鯉魚飄，室內以自創的浮世繪滑板裝飾、親手雕刻一體成形的手工咖啡架，他還扮演燈光魔術師的角色，以典藏的燈具營造光影變化，重現老派的生活感。

擁有小露臺和瓦片屋頂的雙層木造老屋，在林鼎義改造後呈現老派的生活美感。（圖／行遍天下提供）

老屋的一隅都很有味道。（圖／行遍天下提供）

由林鼎義培訓的店長周佳樺，如今已能獨當一面，以KONO日本河野流點滴法為客人沖煮好咖啡。除了供應手沖咖啡、咖啡特調，秘氏咖啡的御抹茶、烤布蕾、仙貝、提拉米蘇也是許多人的心頭好。來到嘉義秘氏咖啡，不妨找個喜歡的位置，榻榻米、木地板或是靠窗矮凳，換一種心情探索木都嘉義的城市底蘊。

店長周佳樺以KONO河野流點滴法製作手沖咖啡，搭配仙貝風味獨特。（圖／行遍天下提供）

店家資訊

秘氏咖啡

地址：嘉義市延平街288號

電話：0901-193-026

FB：嘉義-秘氏咖啡

時間：14:00-22:00（週二、三公休）

消費：KONO日本河野流點滴法咖啡300元、山嵐之夢350元

（本文摘自《行遍天下9月號369期》）