證交所董事長林修銘個頭不高，160公分左右，但聲音洪亮，講話時國語、英語，以及帶著台中腔的台語混雜，搭配豐富的肢體動作，活像在熱炒店與你談天說地的朋友。

不到60歲的他，不但是證交所有史以來最年輕的董事長，也是最非典型的董事長。

證交所歷任董事長不是政界要員，就是教授學者，但林修銘從民間出身，待過運動經紀業，當過百貨行銷主管，更在投信業做了10年；坐證交所高層這位置的，多是會計、財經專長，他雖念管理，卻以行銷人自居。

這位獨樹一幟的董事長，剛上任一年，就讓創新板有6家企業掛牌，包括走著瞧（Gogolook）、台灣虎航等，連鴻海投資的鴻華先進等企業，也已通過審議，有機會在今年掛牌。

林修銘估計，今年底創新板可能挑戰近新台幣2千億元。換句話說，比上市的造紙或觀光餐飲等類股總市值還高。

「我朋友曾經笑我，從民間轉官方，待不了半年就會走人啦！」他說。沒想到，他從滙豐中華投信，轉戰集中保管結算所（以下簡稱集保），從副總經理一路做到董事長，一待就是17年，現在再度轉戰證交所。

新光人壽董事長魏寶生曾從金管會轉任民間機構，並與林修銘念同一間研究所。他便指出，民間出身卻要能如林一般，不但在官方單位生存，還做了不少創新的事，很不容易。

林修銘就像廣告裡裝著電池的兔子，停不下來。他上任證交所董事長的第2天，就帶著證交所團隊拜訪企業，同事幫他安排專車，但他拒絕，「我們坐同一台車，去程和回程可以在車上一起討論。」

集保成立30幾年，證交所更是超過60年的老招牌，兩間公司都有政府撐腰，縱使不做任何創新，也不必擔心倒閉。「但我不要只會割稻，更要種苗！」好動的他偏要做新任務，辛苦插秧。

可是在老公司裡搞創意，他怎麼辦到的？關鍵在於，他有本事讓不同需求、不同利益的各方，像天平兩端般保持平衡。

「我要是哪一件決策損害了誰，我這董事長也做不久，」林修銘表示。他的父親在台中經商，讓他從小練就生意頭腦，懂得察言觀色，而創造彼此共同利益，是生意成功重要法則。

以創新板為例，他說企業掛牌是為了能籌資、擴大經營，而主管機關為的是讓政策順利推動，不要有民怨。

他的做法是：證交所審查掛牌企業時，程序與一般上市流程一樣，甚至更嚴格，他目的是避免「老鼠屎（指舞弊或其他不良行為的公司）」出現，壞了創新板一鍋粥，讓主管機關困擾。

另一方面，創新板的上市門檻比在主板掛牌低，也能讓新成立沒有多久、資本額不高的公司，有機會掛牌，並在公開市場交易。

而林修銘明白，最先要溝通的，是證交所的「頂頭上司」金管會。

他剛上任時，就先找主管機關金管會說明：美國前10大市值公司，電商、軟體業占一半，韓國也有大型軟體公司，唯獨台灣沒有，所以創新板非做不可，「就算lose my job（失去我的工作）也得做！」

金管會的任務就是協助市場發展，而林修銘透過美、韓等國比較，建議台灣市場該走的路，這點打中「主管們」的需求。不過，這難度相當高。畢竟，要成立一個掛牌的新板很困難，最典型的案例就是中國的上海科技創新板，因該板交易不熱絡，曾淪為不少殭屍股的聚集地。

而且，去年聯準會大幅升息，資金緊縮，全球公開發行公司急凍。去年首次公開募股（IPO）家數、金額，分別較前年下滑45％、61％。

「主管要看到的不只是決心，你心底也要知道怎麼做，才能拿出成績，」證交所開新板最擔心沒公司願意掛牌，林修銘不但上任第2天，就帶隊拜訪公司，接下來整個月就和企業、承銷商、會計師事務所多方開會，想辦法爭取企業掛牌。

以前，證交所多是等承銷商或其他機關提案，他們審議通過再上市；但現在，他們為了開創新板，不能守株待兔，改主動出擊找公司來掛牌。「我們得跑在別人前面才做得起來，」他說。

可是，亂槍打鳥找公司沒有效率。他先規畫不同掛牌對象：第一是已經上市的集團企業，如宏碁、和碩、佳世達、鴻海等問起，因為它們熟悉上市規則，雙方容易對話，旗下小金雞也容易順利掛牌。

接著，林修銘也找上民間新創組織，如台北搖籃計畫的新創企業，他指出，這些企業雖然沒有集團支持，但有核心技術的公司，也是潛在標的；再者，槓桿其他政府相關單位力量，例如數位發展部、國發會等，找出有能力，也有意願掛牌的新創公司。

「你不帶頭做，其他人也不會願意跟著做，」林修銘每一次拜訪潛在掛牌公司，幾乎都親自帶隊。

鴻海、裕隆共同投資的鴻華先進本來考慮到海外掛牌，林修銘知道後，趕緊先攔截，帶著團隊拜訪身兼鴻華先進、鴻海董事長的劉揚偉，希望他們選擇留在台灣掛牌。

林修銘對我們分享了一個小故事：他當初在美國留學、工作，聽不懂美國人說話，也不敢要對方講慢點；後來，他到遠企百貨擔任行銷主管，當國外廠商要入駐百貨，「我就敢叫他們說話慢一點，要讓我聽懂，這就叫在地優勢！」

而且，他手裡也有數據佐證：這5年以來，台灣10大外資投資台灣電動車等新經濟產業的金額，增加4倍，外資對台灣的新創公司興趣高。可見，鴻華先進在台上市，募資效果不見得比在海外差。

動之以情，說之以理，這讓劉揚偉埋單，當場答應願意在台掛牌。

任何一項新業務，都不能憑空出世，否則容易造成原有的不同利害關係人利益失衡。「我們幫忙找公司，但不是搶承銷商的生意，」他說，因上市流程與過去沒有差別，對承銷商等各方，反而多了機會。

滿足各方利益，就能帶來正向循環，主管機關也願意兩次調降創新板合格投資人的門檻，讓更多人參與交易。

不過，新創企業的高階主管擔心，林修銘衝過頭，不管好、壞公司都抓來掛牌，標準顯得寬鬆。而且，創新板企業如走著瞧、虎航等多檔股價，已跌破掛牌價格。

林修銘指出，現在他追求寧缺勿濫，好公司才能上創新板，用他過去在百貨業的經歷比喻，「把創新板做成精品店。」

企業顧問公司、寬量國際執行長李鴻基指出，開新板很難一帆風順，而且該板才兩年，不宜現在論定成敗，但創新板能讓創投和國際資金看到台灣新創潛力，「它（指創新板）是一盞明燈。」

當創新板初具規模，林修銘的腦袋又再想新的點子，計畫運用數據賺錢，「倫敦交易所有約50％的收入是數據資料，證交所才將近1成，我們不能差人家太多！」這位非典型董事長，從來沒有停下來的打算。

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