航運報價兩樣情 散裝優於貨櫃。(圖/先探投資週刊提供)

縱然近期航運報價兩樣情，貨櫃往下而散裝上揚，不過整體航運類股近日出現轉強跡象，股價續航力仍有待觀察。

貨櫃航運報價觀察指標之一的上海出口集裝箱運價指數（ＳＣＦＩ），九月十六日最新報價顯示，繼前一周跌破千點關卡後，跌幅再度擴大至五．○六％、收九四八．六八點，四大遠洋航線全面下滑，其中美東線下跌達十一．一二％、報二五五○美元，美西線跌七．三％、降至一八八八美元（四○英尺集裝箱，ＦＥＵ），歐洲線與地中海線（二○英尺集裝箱，ＴＥＵ）分別下跌七．八％與四．六％。

由英國倫敦海運諮詢機構德魯裡（Drewry）編製的世界貨櫃運價指數，九月十四日公布數據則顯示下跌七．一％，每四○英尺集裝箱平均運價下跌至一五六一．三美元、連四周下滑，相較於二○二一年九月高峰的一○三七七美元跌幅達八五％，較去年同期則下跌六八．四％，相較於十年平均的二六八○美元低約四二％，然高於一九年平均的一四二○美元約十％。

貨櫃報價續跌

今年終端需求不旺、運價持續走跌，原先市場還有所期待的中國十一長假前小旺季，並未見到明顯的拉貨動能，顯示終端需求依舊偏弱勢，接下來逐漸進入淡季，供需失衡可能更為顯著。不過據了解，除了長約之外，由於疫情期間各大航商獲利滿缽滿盆，因此心態上相對能夠接受減班、減艙，但是報價再往下走將不符合成本效益。

根據法國海運諮詢機構Alphaliner航運市場供需成長預測，二○二三年供給成長八．二％，需求成長一．四％，二四年供給成長為九％，需求成長為二．二％，截至九月十日，全球貨櫃船共六六九六艘、總運力二七七．四五萬ＴＥＵ，前三大為地中海、馬士基與達飛，占比共達四六．七二％，長榮居第六、陽明第九，萬海則位居第十一。

貨櫃航運大者恆大與聯盟制度效益明顯，全球前三大運力占四六．七二％，前十則占八三．八七％，尤其前七大運力都超過一六○萬ＴＥＵ，顯示如果沒有加入聯盟，若市況不佳恐僅能夾縫中求生存。目前三聯盟分別是2M聯盟、OCEAN（海洋聯盟）及THE Alliance，然傳出前兩大航商地中海與馬士基可能於二○二五年拆夥，屆時或許又有另一番新的局面。

長榮隸屬海洋聯盟，遠東至北美線的競爭力強大，在美國還擁有專屬碼頭，達飛在歐洲市場布局完整，東方海外則專精於亞洲近洋，三家航商互補性強；陽明則是第三大聯盟THE Alliance成員之一，聯盟約將六五～七○％船隊部署在東西向航線上。透過聯盟制度，航線服務綿密且有助成本控管，然若非聯盟成員而單打獨鬥，經營成本壓力龐大，尤其現階段供給大於需求更為辛苦。

長榮擁高配息能力

貨櫃航運基本面現階段並沒有好消息，且還須留意是否出現價格破壞者，而根據媒體報導，陽明海運前董事長謝志堅指出，從Alphaliner公布數據來看，今年下半年貨櫃船交船數占全年逾六成，代表下半年將會增加超過一五○萬ＴＥＵ運力，又以第四季增加最多，明年新增運力則將從今年的二五○萬ＴＥＵ，提高到二九○萬ＴＥＵ、增幅約九％，因此，雖然明年全球景氣有好轉的機會，帶動貨量增加，但是貨櫃航商不一定能因此而得利。

美國商務日報報導，至年底美國西岸運力將增加二五％、東岸三五％，貨代業並不看好未來三～四年市況，不過謝志堅認為，二○二五年預估運力僅增長四．八％，船舶過剩壓力可望逐年改善。運力過剩主要透過減艙、閒置船舶與減速航行三方面改善，然固定成本難有太大改變，而國際海事組織（ＩＭＯ）於七月設定更嚴格的減碳目標，二○三○年減排二○％，二○五○年前後實現淨零排放，或能有效加速汰換老舊船舶。（全文未完）

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