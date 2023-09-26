《Cheers》與Dcard網站今年進行「00世代職場大調查」，發現2000年後出生、準備踏入職場的新鮮人們，優先選擇開店創業、接案、從事自媒體的比率高達6成；不過創業不易，也需背負一定的風險，讓不少人嘗試後反而打退堂鼓。其實，在房仲龍頭信義房屋，就有一群過去曾有創業經驗者加入，主要是看準相較於創業，全台直營甚至也在海外拓點的信義房屋，提供業務職底薪加獎金的優渥穩定薪資，又具備多元輪調及參選主管、擔任經營管理者的機會，兼顧尋求突破與高格局的職涯發展。

信義房屋內湖康寧店經理林哲丞曾經創業，2017年加入信義房屋，談到創業路與房仲職這兩條路的差異，他認為莫過於「風險」問題。

創業時，一切營運風險都要自負，但來到信義房屋，因為是全台直營，又是公司治理評鑑九連霸、蟬聯台灣2000大企業29年的上市公司，員工若有心，就能長久經營這份事業，並穩定地在這樣的環境中培養自身專業、多元單位輪調業務、商仲，乃至於總公司幕僚單位，又或是爭取管理職等，形同是低風險的「內部創業」。

林哲丞舉例，自己2017年轉行信義房屋，考量擔任店長有機會獲得高分紅、高獎金，因此開始籌備參選，過程中，除了有當時主管分享企業理念、帶店思維、陪同演練面試考古題，讓他感受到公司強大的後援外，還可參加的店主管育成課程，也能更明確了解帶店理念、相關法規與公司規章等，不至於茫然接店、什麼都不懂。

而實際接任店長後，林哲丞在團隊帶領上，鼓勵同仁善加利用公司提供的各式數位工具，讓工作事半功倍、更容易找到自我定位；社區服務方面，由於他對不同專長、個性的新人都很歡迎，因而激發了分店團隊更活潑、更有創意的氛圍，例如當同仁若看到新聞或社區的需要，就會主動發起社區服務的點子，包括在商圈內擦拭反光鏡，希望維護學童安全等，「有人提議，就可以討論怎麼做」，無論是對社會新鮮人、轉職族，都是很好的學習與發揮機會。

今年入選「臺灣高薪100指數」的信義房屋，針對已有工作經驗的轉職族，除了提供具競爭力的薪酬、獎勵，也提供許多外訓課程與相關補助，讓員工有更好的發展、成長機會，包括土地法、民法、卡內基、領袖培訓等主題，提供各式外訓補助，不會如同自行創業資源不足導致風險性高。

信義房屋表示，時序漸入年底，轉職族正在找尋下一段職涯機會，信義房屋邀請有志挑戰房仲業務工作者加入。