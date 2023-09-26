延續中秋節城市IP，嘉義市政府連續第4年，舉辦「2023光織影舞」光影藝術展。今（2023）年以「永恆的愛」為主軸，整區選用席捲全球的芭比粉紅，9月29日至10月10日每日晚上6時到10時（市集下午4時開始），在湖面上打造地表最浪漫的「芭比粉」月亮。

黃敏惠市長表示，粉紅色是很療癒的顏色，也象徵反霸凌、反歧視，是一股溫柔的力量。這次特別邀請Daniel Wong（黃偉豪）擔任策展人，規劃以粉紅色系為主題，尤其在疫情影響近3年後，希望藉由粉紅色，喚起每個人內心的和諧、歡樂與浪漫，也剛好搭上近期全球賣座電影《Barbie芭比》，與芭比風潮在精品時尚圈掀起的粉紅風暴。歡迎全國民眾中秋連假和雙十國慶連假，Dress code粉紅衣飾做伙來「嘉」欣賞最大作品「月光交響曲」──湖面上10公尺高的太空船及10公尺寬、5公尺高的「芭比粉」月亮。

觀光新聞處張婉芬處長介紹歷年光織影舞亮點時，感性表示，如果把即將在9月29日登場《光織影舞》比喻作一部電影，那麼歷年來的《光織影舞》就是最精采、引人入勝的電影預告。《光織影舞》發想是希望為城市創造IP、品牌，希望所有人想到中秋佳節就想到《光織影舞》、想到嘉義市，更期待藉由活動點亮嘉義市的夜經濟。2020年的光織影舞為嘉義市創造「地表最大月亮」，首次策展即獲得「2020美國紐約設計獎─策劃展覽項目」銀質獎及「2021謬思設計獎─燈光設計項目」最高榮譽白金獎；2021年在艱困、三級警戒的疫情時刻，以最溫暖的光影展覽，帶給所有人希望。2022年則以「元宇宙」為主題，打造「新月漫遊」，以設計獨特的流光新月造型飄浮在北香湖中，帶給所有人驚豔，不僅創下金氏世界紀錄™「最大規模的太陽能燈展示」，同時又再奪得「2023謬思設計獎─燈光設計項目」金獎肯定。

嘉義市「2023光織影舞」夢幻登場！邀請大家中秋來嘉賞「芭比粉」月亮（圖/嘉義市政府提供）

張婉芬處長說，「2023光織影舞」再次顛覆人們光影展演的想像，以英文書信常見開頭Dear發想設計主視覺，以「Dear Moon」為題寫下一封封用粉紅光影編織而成的情書，將搭乘太空船，承載浪漫和愛飛向天際，通過月球旅行中的8個粉紅站點，分別為「月光交響曲」、「浪漫畫布」、「翩翩起舞」、「光影」、「鏡花水月」、「交織」、「星空寄情」，最後抵達「永恆的愛」等全粉裝置藝術。歡迎所有遊客帶著心愛的人來觀展，把想說卻說不出口的話，寫給月亮、也一起勇敢把愛傳遞給對方。

嘉義市政府特別提醒，為保障旅客觀賞品質，活動會場將設置3個出入口，採單一動線管制，請旅客依順時針方向遊園，最新活動資訊請至官方網站（https://gov.tw/nXr）或「嘉市好旅行」臉書粉絲專頁（https://reurl.cc/8oQ5vR）查詢。另外建議遊客使用大眾運輸交通工具──台灣好行光林我嘉線及公共自行車(Youbike2.0)前往北香湖公園，詳細時刻表可至嘉義市政府交通處網站查詢（https://reurl.cc/ZADpZM）。騎乘公共自行車的民眾持已註冊之悠遊卡、一卡通或於YouBike 2.0 APP內綁定信用卡使用掃碼功能借車，可享前30分鐘折10元優惠（2.0車輛免費、2.0E車輛須自付10元），超過30分鐘則依原定費率收取。高鐵嘉義站下車者，請搭乘BRT至嘉義市轉運中心再轉乘台灣好行光林我嘉線至北香湖公園站下車或轉乘計程車。

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