新竹房價居高不下，其中竹北地區受惠竹科效應，有預售案銷售價更飆上8字頭，總價動輒三四千萬以上，房仲「Lin's竹北房產筆記」在臉書發文指出，新竹新建案大多由資產階級買來置產，尤其是在2019~2022曾嚐到房市暴漲甜頭的人，他們更勇於進場。

他透露自己在第一線的觀察，雖然新竹客層大多數都是受薪階級，但基本上，當總價高到一定程度，就已經不是用「房價所得比」去評估，而是採用「資產」的角度去衡量，畢竟不會有人沒事讓手上的千萬資金擺在那、卻什麼也不做，對於資產階級來說，手上隨時有保值的資產可以拿來替換，「汰弱留強」是他們常常在做的事。

「好地點加上好建商的房子，倘若又有學區、交通或生活機能的加持，會讓新竹客層更有信心購入」。他強調，一直以來，新竹都不缺房子，但缺得是「好房子」，不怕買貴，就怕你端出來的東西不夠好，這是大多數新竹客層的消費心理。

他進一步表示，新竹新建案大多由資產階級買來置產，尤其是在2019~2022曾嚐到房市暴漲甜頭的人，他們更勇於增倉，因為房地產對他們來說，不僅是資金的避風港、更是保護傘。由於他們是用資產轉換來購買，因此，就算真的不幸買到賠錢貨，也只是占他們資產的一部份比例，並不會嚴重到影響生活，所以旁人倒不需太為他們擔心，他們自會有其他資產收益把虧損cover回來，跟有些人類梭哈的情況去購買，是不同的風控程度。

他提到，自己也認同新竹的房子，不論是建築外觀、建築細膩度、城市發展規模、資源開發等都不如其他縣市，但問題是，大家就是在這裡工作，這是無法改變的事實，如果覺得新竹房子貴、不值得買，租房也是可以的。