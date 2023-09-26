華為突破美國科技封鎖，推出5G旗艦手機Mate 60系列，搭載的處理器晶片麒麟9000s由中芯7奈米代工生產，引起全球高度關注。外界質疑，中芯在缺少先進製程設備下，如何大量生產晶片？對此，有分析師認為，從麒麟9000s被廣泛運用在一系列的新產品上，就可以證明他們有高度信心，不一定比西方預測的還要差。

美國財經媒體報導，華為遭到美國強力制裁，手機業務大受衝擊，如今Mate 60系列上市，代表華為已經在關鍵領域擺脫美國封殺，或許是為了避免再遭鎖定，華為對於手機的性能與晶片規格保密到家，最後是由西方的研調機構拆解證實，其使用中芯7奈米打造5G處理器晶片。

外界也質疑，華為與中芯雖有能力生產高階智慧手機，但產能與良率恐怕不如世界頂尖，對此，研調機構Counterpoint分析師Ivan Lam表示，華為已經推出四款搭載麒麟9000s的手機，包括Mate 60、Mate 60 Pro、Mate 60 Pro+和Mate X5折疊螢幕手機，顯示華為與中芯十分相信自己量產的能力。

天風國際證券分析師郭明錤則認為，Mate 60 Pro需求優於預期，華為已將下半年的出貨預估調升2成至約600萬台，且華為預計在明年推出新款的高階P系列與Mate系列手機，預計期間零組件採購量為3000萬至4000萬台手機。

另外，分析機構預測，如果產能與零件充足，華為Mate 60系列的全球銷量上看5000萬台手機，遠超Mate 50系列的近1000萬台銷售量。