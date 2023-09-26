2024總統大選，目前民調仍顯示民進黨參選人賴清德穩坐第一，在野如何整合成外界關注焦點。對此，前立委沈富雄25日就驚人預言「藍白一定要合，非合不可，而且合的方式一定是侯、柯配，絕對不是柯、侯配」，甚至對於前立委郭正亮擔憂若藍白合之後，政黨票該怎麼投的問題，直呼「這也是問題？阿亮哥，我真的是高估了你的能力」，引發討論。

沈富雄25日在廣播節目《POP大國民》中表示，「藍白一定要合，非合不可，而且合的方式一定是侯、柯配，絕對不是柯、侯配」，沈富雄更分析，如果有人說要合起來沒那麼簡單，這不但是一般政治圈外的人都有這焦慮，連執牛耳的政論界權威人士都擔憂，沈富雄更拿出郭正亮的言論舉例，「他說就算合了，將來進入陸戰，那台上有侯友宜跟柯文哲，那你國民黨的人在台上，尤其是侯友宜，那你要叫人家政黨票投誰？」

沈富雄驚呼「這也是問題？阿亮哥，我真的是高估了你的能力」，沈富雄直言，「你在台上就講，政黨票國民黨、民眾黨怎麼投都沒有錯，因為都是盟友了」，沈富雄最後強調，「將來在國會運作裡頭，國民黨的不分區立委，跟民眾黨的不分區立委，都是一人一票，有差別嗎？就是這兩個黨的立委，區域加不分區過半，民進黨就等於在國會中下架了，這樣會有這個問題嗎？國民黨一定要慷慨，不仿度量大一點」。