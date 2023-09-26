台灣民意基金會24日公布「台灣人政黨支持傾向的最新發展」支持度民調，民進黨重挫6.5個百分點、國民黨跳升6個百分點，民眾黨則沒有顯著變化。對此，前立委郭正亮25日就表示，「巴西雞蛋這個問題，民進黨的民調是重創，可是也還沒有顯現在賴清德身上」，引發討論。

郭正亮25日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「因為侯友宜主要是去對美國做說明，坦白講美國對國民黨有很多成見，比如說親中反美，侯友宜去發現完全不是這回事，國民黨並沒有反美，當然有一些人覺得國民黨有一些人在做生意、搞統一，侯友宜去至少表明了，國民黨還是有一些人是站在保衛中華民國、站在堅持台灣現有的生活方式」。

郭正亮說，「在這個論述的脈絡下，目前看來這個是主流，所以美國人對侯友宜就放下心，不過我覺得這也包括美、中也在緩和當中，所以相對上就不希望找一個只會衝撞中國大陸的人，但這部分台灣的老百姓還沒接受到」。郭正亮也提到，「事實上游盈隆的民調也是一樣，游盈隆因為只做政黨民調，巴西雞蛋這個問題，民進黨的民調是重創，可是也還沒有顯現在賴清德身上」。

郭正亮直言，「這就是選戰的問題，侯友宜個人在美國的表現好，那大概在美國或是關心台美兩岸關心的人都知道，可是民眾沒有感覺，我覺得更重要的是並沒有在打文宣戰，事實上侯友宜回來台灣就是要凸顯說，美國更信任我，賴清德是不能被信任的，如果選賴清德就準備迎向戰爭，因為他不受控，這種話一定要從他嘴巴裡講出來，不然老百姓不會知道」。