新北市一名正妹彤彤（化名）去年（2022年）2月15日搭乘捷運時，在車廂內感覺後方男子貼自己很近，當時因為乘客很多不以為意，沒想到下車後，卻摸到外套背後黏黏的，一聞竟然有「嘉明的味道」，讓彤彤十分氣憤報警。

警方調閱監視器發現男子蹤跡，經查證後確認身分，犯案的是1名18歲胡姓男子，他趁捷運車廂人多，公然裸露生殖器打手槍。

警方還循線查出，去年1月20日晚間9時許，胡男在蘆洲國民運動中心前，緊緊尾隨一名成年女子並公然打手槍，事後該名女子發現包包及外套上有「精液」，嚇得報警提告。檢方偵結依公然猥褻罪起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法院審理，胡男坦承犯行，胡男在犯案時，並未觸碰到2女任何身體部位，審酌胡男不思自重及尊重他人，竟公然在不特定多數人得以共見共聞之場合做出猥褻行為，敗壞社會風氣，日前依犯公然猥褻罪，共2罪，各處罰金新臺幣7000元。應執行罰金新臺幣10000元，如易服勞役，以新臺幣1000元折算1日。