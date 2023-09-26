刑事局長周幼偉24日舉行記者會表示，已查出國民黨立委王鴻薇遭2次留言恐嚇的臉書註冊及登入IP紀錄，分位於美國、馬來西亞及越南，正透過國際司法互助管道與駐外聯絡官，積極偵辦中。而近日就有一份最新的民調指出，對於王鴻薇今年七月被恐嚇、立案，刑事局至今公佈查到境外IP，有76％的網友認為「因為批評民進黨，根本沒在辦」，引發討論。

YouTube頻道《Arden 生活家》25日對於「王鴻薇今年七月被恐嚇，七月立案，直到24日才公佈查到境外IP是哪個國家，你覺得刑事警察局辦案速度慢的原因是什麼？」進行網路民調，截至25日晚間23時止，已有1萬人參與投票，有6％的網友認為「已經積極追查，但能力有限查不到」、有3％的網友認為「偵辦積極，進度正常」、有76％的網友認為「因為批評民進黨，根本沒在辦」、有13％的網友認為「人民死活，不是政府施政重點」、有1％的網友認為「其它」。

而參與該份民調投票的網友紛紛表示，「要查IP是多難？」、「查個IP要這麼久？？執政黨的工作效率永遠不會讓人失望」、「如果被恐嚇的是總統就不是這樣的進度」、「一個國家的網路技術能力這麼差，查個境外IP需要這麼久的日子，數位部是在混吃等死嗎？」、「如果換成是執政黨的被威脅，一定沒多久就查到了」。

刑事局日前也表示，針對王鴻薇委員遭犯嫌二次留言恐嚇之臉書註冊及登入IP紀錄，則分別位於美國、馬來西亞及越南；現由刑事警察局國際刑警科尋求國際司法互助管道及透過國際刑警組織發文請求墨西哥等國協助，並通知駐美西、馬來西亞及越南警察聯絡官積極追查中。