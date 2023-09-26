台南市中西區金華路1棟豪宅大樓，今年（2022年）6月16日下午2時許發生強盜案，許姓男子蒙面潛入18樓，持尖刀與空氣槍挾持吳姓女直播主與其鍾姓閨蜜，隨後用束帶捆綁控制行動，搜刮財物與現金等超過400萬元，逃離時被大樓保全發現，情急下丟棄贓物，警方隔天在桃園逮捕許男。

據了解，該棟豪宅大樓幾年前才剛落成，每戶至少3000萬起跳，不僅有值班保全，還設置許多監視器，出入電梯要用人臉辨識或磁卡感應，安全系統相當縝密。

屋主吳姓女直播主案發前剛生下1名女嬰，因為保母請假，就委託鐘姓閨秘幫忙照顧。警方調查，監視器畫面顯示，歹徒闖入時蒙面、戴鴨舌帽及袖套，還帶著大手提袋，但卻持有大樓的感應磁扣，自地下停車場進入大樓後，一路躲避監視器鏡頭，從地下2樓搭電梯直達18樓。

許男拿感應磁扣搭電梯入侵大樓犯案。（讀者提供）

檢警偵辦，許男與鍾女是朋友關係，而鐘女與被害人是閨密。許男欠鍾女20萬元及其他債務，因為需錢孔急，2人竟設局「蒙面強盜」，由鍾女先拍攝該棟豪宅相關格局，再盜拷大樓感應磁扣。

案發當天，許男搭電梯抵達18樓後，先在逃生樓梯間等候，鍾女接獲通知，則假裝去拿外送取餐回來，才一打開大門，許男就衝上前將鍾女推倒，再毆打吳女並壓制在地，隨後拿空氣槍及尖刀恐嚇，若不乖乖配合，就將對吳的女兒不利。

許男行搶後逃離現場，吳與鍾匪多久就掙脫束帶，趕緊打電話通知管理室並報警，保全發現許男立刻追逐，許男驚慌之下，將大提袋丟棄在巷弄內，裡面有搶來的名牌包15個、名錶5只、賓士車鑰匙1個及現金566元。

法院審理，審酌鍾女與被害人吳女為朋友關係，卻利用其信任，與許男共同以攜帶兇器侵入住宅之方式強盜，法官日前依共同犯攜帶兇器侵入住宅強盜罪，判處許男有期徒刑7年6月，鍾女處有期徒刑7年10月。可上訴。