華為副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟20日發表主題演講強調，華為將從過去十年從All IP到All Cloud，正式啓動全面智慧化（All Intelligence）戰略，持續打造堅實的算力底座，滿足各行各業多樣性的AI算力需求，為世界構建第二選擇。前立委郭正亮25日在《新聞大白話》節目強調，華為不只做手機，他要讓所有的環境、對象連結起來，讓所有的應用模型化，最後讓所有的決策都可以計算，這個才是可怕的東西。

郭正亮表示，9/25發布會就是孟晚舟釋放2周年，就是一種「復仇成功、王者榮歸」，她曾說如果信念有顏色，那就是中國紅，那時候就已經舉起了中國民族主義的號角。其實看到這些產品不會很意外，更重視的是孟晚舟9月20日的那個演講，今天這個只是她的第一階段而已。

郭正亮提到，孟晚舟在9月20日的那個演講說，2023年就是all intelligence（全面智慧化），她之前是all cloud，雲端化。她第一個十年是all IP（整合網路），第二個十年就是全部雲端化，那接下來的十年就是，全部都要人工智能了！所以她揭示了一個新的人工智能的開始。

「講了三句話，非常地精確！」郭正亮指出，她說要讓所有的對象連結起來，這個只是第一波，7、8個產品都是對象。第二個是要讓所有的應用模型化，就是所有的應用，未來都要用人工智能導入。最後就是她的目標，讓所有的決策都可以計算！

「所以為什麼任正非會講那句話：未來算力是所有科技的基礎！」郭正亮強調，所以美國應該要深思，華為後面那兩句話所代表的意義。不要以為華為是個手機公司，是對個人來講，手機是個必要的平台，可是華為要做的是手機加上智能車，加上你的家庭、企業，還有未來整個環境數位化的系統，他要把它全部連起來！這個才是可怕的東西，未來他要把所有的應用都模型化，導入人工智能，最後就是所有的決策都可計算。