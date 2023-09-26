俄羅斯軍方正在籌備一款新型地面突擊車輛，來自韃靼斯坦共和國的「鑿刀」（Zubilo）新型無人地面車輛（UGV）由Remdizel公司所開發，預計將在今年年底前完成開發估做，並在明年春季時會交付給俄軍進行測試。但是目前展示出來的模型卻有明顯的缺失，既沒有攝影機也沒有電子眼射控系統，讓人懷疑到底要怎麼搖控駕駛或是遠端操作砲塔。

⚡️The "Remdizel" enterprise showcased a prototype of the unmanned armored vehicle "Zubilo" for assault groups at the international military-technical forum "Army-2023."



anna_news pic.twitter.com/d8mCNcTLOW — Zlatti71 (@djuric_zlatko) August 14, 2023

綜合保加利利亞軍事新聞網及《俄新社》（RIA）25日報導，鑿刀是一款車重13.3噸的地面突擊車輛，作戰定位為「無人運輸系統」，能夠攜帶高達2.7噸的補給物資人員等。

但魔鬼藏在細節裡，根據目前的信息「鑿刀」似乎不具備任何鏡頭設備，它的主要武器是一門雙聯裝23毫米機砲（ZU-23-2）而且這一次於Army 2023展覽中所展示的模型中也缺乏火控設備，這些都是明顯的缺失，是要怎麼遙控操駕和瞄準？

45/ Russia's "Remdizel" announced at #ARMY2023 that it will improve the autonomy of "Zubilo" (Chisel) unmanned combat vehicle after testing by the military: "the servicemen wish that if the signal is lost while driving, the UGV would stop or return to operators".… pic.twitter.com/8umwrVY0jK — Samuel Bendett (@sambendett) August 16, 2023

鑿刀主要有幾個用途，包括彈藥運輸、貨物運輸、傷員疏散，甚至為無線電和四軸飛行器提供電源，或者是直接接戰。

關於這台無人地面載具的防禦能力目前還沒有確切的細節。據俄羅斯國防部的消息來源稱，「鑿刀」的裝甲由複合材料製成。這些材料通常包括金屬，如鋼或鋁，以及高強度纖維，如凱夫拉或碳纖維的組合。該裝甲被設計成能夠阻擋在戰鬥情況中常見的各種子彈和破片。它也採V型底盤來降低簡易爆炸裝置（IED）和地雷的傷害。也能外掛反應裝甲，用於抵抗反坦克飛彈中常見的成形裝藥彈頭（HEAT），或者可以升級或更換以適應不斷變化的威脅的模塊化裝甲系統。