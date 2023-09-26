民進黨總統參選人賴清德競選辦公室及黨務系統，諸多要職由新系主導，傳新系6月完成改組，副閣揆鄭文燦卸下職務，由中流大老利錦祥繼任總召集人，操盤的總幹事職務則由核心幹部、前立委段宜康擔綱。前立委郭正亮25日在《大新聞大爆卦》節目強調，潘孟安、許立明都是新潮流，現在利錦祥、段宜康也歸隊，表示總統蔡英文這三年多都跟他不同路，她的人馬賴都不熟，真相就是賴清德變成新潮流金孫，愈來愈明顯。

「所以你看，為什麼我說要扯新潮流？他現在身邊哪一個不是新潮流？」郭正亮指出，現在段宜康歸隊了，利錦祥也歸隊了，競選總幹事叫潘孟安，哪一個不是新潮流？許立明也是新潮流，都是新潮流！為什麼會這樣？就表示這三年多，蔡英文跟他是沒有同行！

「所以其實她的那些人，你都不認識嘛！或者不熟，就是不放心啦！」郭正亮強調，所以賴清德拚命在壓低他台獨金孫的份量，可是愈來愈顯露，他是「新潮流金孫」！「這個才是真相嘛！他就是新潮流金孫，愈來愈明顯！」不然請問段宜康跟利錦祥為什麼要歸隊？

郭正亮直言：「因為這兩個人是新潮流最會選舉的人！」