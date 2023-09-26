家屬準備現金幫涂萬財交保。（袁庭堯攝）

台農兼信興蛋品董事長涂萬財掀起台灣雞蛋大戰，進口425萬顆雞蛋流向不明、遭高市衛生局告發且開罰1130萬元。25日晚間涂萬財及其媳婦、台農蛋品負責人黃姓女子遭檢調移送高雄地檢署複訊，訊後檢方認定2人罪嫌重大，26日凌晨分別諭令30萬元、10萬元交保候傳。

涂萬財及黃女走出地檢署，2人面對媒體低頭不語，記者問涂萬財是否覺得委屈，涂萬財回「沒有意見」，隨後在親友阻攔下不發一語、搭車離去。

檢調25日上午前往台農蛋品位於高雄的辦公室搜索，全程拉下鐵門，不予回應，事後並帶回涂萬財及黃女訊問。

市調處人員25日晚間8點半將涂萬財及黃女移送高雄地檢署複訊，歷經1個半小時，涂萬財應訊結束、神情疲憊走出偵查庭休息，接著換黃女進入應訊，26日凌晨黃女結束應訊，家人攜帶現金前來替2人辦保。

據了解，高市衞生局掌握比對資料後，發現信興、台農蛋品公司無法提供完整進銷與報廢單據，蛋品流向不明數量高達425萬顆。經多次約詢，涂萬財堅不吐實，疑似用次品充好品的詐術，以及效期標示涉及虛偽標記，衛生局據此向高雄地檢署告發，檢調25日正式發動搜索及調查。

雄檢表示，涂萬財及黃女經訊問後，檢方認定2人涉嫌刑法偽造文書等罪嫌，罪嫌重大但無羈押之必要，分別諭知30萬元、10萬元交保候傳。