台南市某私立高中25日下午傳出18歲女學生從教室4樓墜落1樓地面，經緊急送醫搶救，但仍回天乏術。外傳女學生疑似國中時期曾遭霸凌，心中陰影一直走不出來，曾經數度休學；對此，警方表示，初步調查女學生墜樓時，並沒有外力介入，將報請檢方進一步相驗查明死因。
據了解，25日下午3點多，這名18歲的女學生向老師表示要上廁所，獨自1人從教室走到4樓後，就被發現墜樓。儘管校方立即進行心肺復甦術，消防人員據報到場也迅速送醫，但經急救仍告不治。
校方表示，該名女學生有情緒問題，曾經就醫，也曾就讀其他高中，但休學2年，今年才到該校就讀不到1個月，將全力協助家長辦理後事。
外傳女學生疑似曾在國中遭到霸凌，警方已聯絡家長出面製作筆錄；至於女學生墜樓原因，還將進一步調查釐清。
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