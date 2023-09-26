波蘭和烏克蘭這兩個盟友再因波蘭農產品進口禁令起爭議，波蘭總理莫拉維茨奇20日宣布不再為烏克蘭提供武器，轉而專注於自身防禦，還稱「烏國不瞭解波蘭農業受擾亂的程度」，引發華沙和基輔之間的緊張局勢。前立委郭正亮25日在《亮點交鋒》節目指出，過去波蘭對俄烏戰爭不管金援或軍援都是無役不與。但烏克蘭黑海糧食出不去改走陸路，會對歐洲國家造成衝擊。烏克蘭抗議惹惱波蘭，以後會不會連F-16都不給？

歐洲聯盟執行委員會決定，不延長禁止烏克蘭穀物出口到5個鄰近歐盟成員國的禁令後，斯洛伐克、波蘭與匈牙利15日宣布，會自行限制烏克蘭穀物進口到國內市場。這些國家聲稱，較平價的烏克蘭農作物本來主要將轉運到西方與港口，但最後卻在當地銷售，對國內農民造成傷害。

「波蘭對烏克蘭，現在也有點受不了！」郭正亮提到，烏克蘭跑去波蘭的有800萬人，波蘭沒有辦法收容這麼多人，所以波蘭承諾願意收容150萬人，坦白講這對波蘭已經是很大的負擔。而波蘭在俄烏戰爭的過程中，不管是金援還是軍援，都是無役不與。

郭正亮指出，結果現在烏克蘭因為黑海那邊糧食出不去了，所以就必須要用陸路，走鐵路，要經過波蘭，到斯洛伐克、羅馬尼亞、匈牙利等等國家。結果波蘭就對澤倫斯基說，你的農產品可以路過，但絕對不可以下貨！你絕對不可以把貨下在我波蘭境內，不然我的農民怎麼辦？

「各位想一想，波蘭為什麼講這個話？」郭正亮強調，波蘭的人均所得是1萬5000美元，烏克蘭只有3000美元，5倍！波蘭還是屬於整個歐洲裡面所得比較低的國家，烏克蘭如果把他的糧食運往歐洲國家，那歐洲國家的農民都不要混了！所以波蘭就說你絕對不可以給我下貨，可以路過。

郭正亮表示，結果烏克蘭就非常生氣，說你這時候怎麼不救我。然後波蘭一氣就說：以後軍援也沒了！以後大概只有倉庫裡面的舊武器，可以多少給你一些，現代化的武器，我們不會再提供！波蘭講這句話就讓人聯想到，是不是連F-16他都不給？如果是這樣那就很嚴重了。