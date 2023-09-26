明年也是美國總統大選年，前立委郭正亮指出，美國最有公信力的一家民調機構「皮尤」（Pew）近日做出民調，美國有65％民眾對政治感到精疲力竭、55％感到憤怒。感到很有希望的只有10％，興奮只有4％。用一個字形容當前政治，則為分裂、腐敗、混亂、兩極化、失能，都拜登搞的。

郭正亮25日在《亮點交鋒》節目指出，美國有一個最重要的民調機構叫「皮尤」（Pew）機構，他指出，現在講到美國政治，你第一個想到的是哪一個字？結果最常被提到的字是Exhausted（65％經常：25％有時：9％很少），叫精疲力竭！就是這個政治體系已經失去正能量，沒有辦法做理性的辯論，都在那邊鬥爭！第二個字是Angry憤怒（55％：34％：11％），這是美國人對美國政治的基本判斷。

「感到很有希望、Hopeful的只有10％！（10％：33％：56％）感到興奮、Excited只有4％！（4％：18％：78％）」郭正亮指出，然後另一張圓餅圖，美國人怎麼用一個字來形容現在的政治體制？那個最大的圈叫Divisive，分裂！第二大圈叫Corrupt，腐敗！還有一些較小的圈，叫Messy，混亂；Polarize，兩極化；Dysfunctional，失能！

郭正亮直言，這就是美國目前的政治，就是拜登你把美國政治搞成這個樣子，它已經癱瘓了！「所以美國預算會過嗎？不會過啦！」這是美國最有公信力的一家民調機構做的民調，剛剛做完。而且拜登不是只有內憂，還有如印度跟加拿大吵起來等外患，「所以你說怎麼辦呢？」