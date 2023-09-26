前中央情報局官員賴瑞．強森受訪

最近一位前美國中情局官員受訪時表示，今年5月俄軍的幾次對烏軍的攻擊中，使用匕首（Kinzhal, Kh-47）高超音速導彈摧毀了數具愛國者防空系統，導致美國不再提供這套目前被美軍及其盟友廣泛使用的防空系統。愛國者導彈是否能攔阻高超音速導彈的問題也引起廣泛的討論與關切，尤其是與美國軍事上密切合作的盟友，當然很可能也會包括日本、韓國與台灣。

前中央情報局官員賴瑞．強森（Larry Johnson）在接受YouTuber 史蒂芬．加德納（Stephen Gardner）採訪時談到俄烏戰爭的相關話題，包括美國已暫停了向烏克蘭提供愛國者防空系統。強森說，原因只有一個：俄軍的匕首導彈摧毀了數具愛國者導彈發射裝置。不過，由於美國一直是烏克蘭堅定的支持者，因此新的政策是提供烏克蘭一些威力較小、成本較低的武器做為替代。

美國是否已停止交付愛國者導彈予烏克蘭，仍未能獲得證實。（圖／美聯社）

《歐亞時報》引述這段訪談指出，這項轉變是因為2023年5月俄羅斯的匕首導飛彈成功摧毀了愛國者系統發射器，引發了美國的擔憂。「我們已經好幾個月沒有聽到有關愛國者防空系統的任何消息了。先前送往烏克蘭的愛國者系統看起來是被摧毀了，有可能正在修復，總之它沒有參與戰鬥。」強森說，「美國正在運送其他的防空系統，但不會包括愛國者導彈。」

美國官員曾表示，今年5月俄羅斯高超音速導彈曾擊中2組愛國者防空系統，受損的系統已經修復並恢復運作。至於強森的說法─美國停止交付愛國者導彈，報導說，並未獲得美方證實。不過，目前使用愛國者防空系統的國家很多，美國及其盟國也沒有過多的庫存，而且現有的愛國者導彈都是正在一線服役的重要防空力量，因此會被認為是必須謹慎分配的寶貴資產。

以戰機外掛發射的俄製匕首高超音速導彈在俄烏戰爭前曾被認為是無法攔截的武器。（圖／美聯社）

愛國者防空系統是西方國家向基輔提供的最先進的防空導彈系統，主要用於防範俄軍對地攻擊導彈或大型無人機。愛國者系統的雷達偵測圍極廣，是一般西方國家常用的國家先進地對空導彈系統（NASAMS）或陸基中短程防空系統（IRIS-T）的雷達偵測範圍的3倍。每組發射器有一套車載發射系統、8具發射器，每具發射器有4枚防空導彈，此外還有一座雷達、一個控制站和一具發電機。能精準攔截100公里範圍內的飛行器、巡航導彈或彈道導彈。

報導說，最近的一份報告引述基輔智庫拉祖姆科夫中心（Razumkov Center）的奧萊克西．梅爾尼克（Oleksiy Melnyk）的話，愛國者防空系統在對抗機載空投炸彈的效能很有限。專家表示，俄軍用30~50年設計的航空炸彈做些改良，加裝GPS模組與滑翔螺蜁GPS模組和滑翔導引器，成為GPS制導滑翔炸彈。這種炸彈在空中停留時間很短，只有1到2分鐘，因此很難攔截。

俄羅斯將航空炸彈加裝GPS定位與滑翔導引套件，成為價格低廉卻效能極佳的武器。（圖／俄羅斯國防部）

這位基輔智庫專家指出，俄軍使用的高爆航空滑翔炸彈給烏克蘭部隊帶來了重大挑戰。因為西方先進的反導系統─如愛國者防空系統─最初不是為了對抗此類炸彈而設計的，因此防範這種炸彈的效果較差，也不划算。因為愛國者防空導彈每枚造價高達3~4百萬美元，如果是攔截俄軍的口徑（Kalibr）巡航導彈，每枚要價650萬美元，那還比較划算。而俄羅斯加裝GPS的航空滑翔炸彈每枚只要200萬盧布，約合2.4萬美元，因此就算攔截得到，也沒有多大的意義。因此，烏克蘭空軍認為，解決這種廉價炸彈最有效的方法是對付投射這些炸彈的俄軍戰機。

去年俄烏戰爭爆發以來，俄軍曾多次使用匕首高超音速導彈攻擊烏軍，造成了不小的損壞，今年烏克蘭獲得愛國者防空導彈後，5月初首次擊落了匕首導彈，打破了高超音速導彈不可戰勝的神話，雖然俄軍否認，但仍使烏克蘭與其支持者士氣大振。

今年5月被烏克蘭的愛國者防空導彈擊落的俄軍匕首導彈與鑽地彈殘骸。（圖／美聯社）

至於匕首導彈是否擊毀愛國者系統，當然也有可能，但恐怕不是停運愛國者導彈給烏克蘭的原因。美方或許認為這種對付彈道導彈的昂貴武器用在烏克蘭戰場上太不划算，另一種可能則是愛國者導彈本身就沒有太多庫存。5月擊落匕首導彈讓愛國者防空系統聲名大噪，外國訂單大量湧入，同時台灣訂的貨也還拖欠著，烏軍前線防空導彈用對付戰機、相對廉價的防空導彈就夠了。