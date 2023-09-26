亞塞拜然境內的納戈爾諾．卡拉巴赫區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）分離派官員史岱潘揚今天表示，納卡區一處燃料庫發生爆炸，造成逾200人受傷，急需緊急醫療援助。

法新社報導，史岱潘揚（Gegham Stepanyan）於社群媒體發文說：「因為燃料庫爆炸，傷患數超過200人。大多數傷患的傷勢很嚴重或極為嚴重。」

他還提到，「當地的醫療量能不足」，呼籲允許醫療直升機降落當地。

In Nagorno-Karabakh, an explosion occurred at a gas storage facility near the highway



The number of dead and injured has already exceeded 200 people. pic.twitter.com/UdxTDN6QdX — NEXTA (@nexta_tv) September 25, 2023

美聯社報導，事發時當地居民正排隊為汽車加油以便離開納卡區，目前尚不清楚燃料庫爆炸原因為何，也還不清楚是否有人死亡。

過去30年來，亞美尼亞與亞塞拜然兩國因納卡區兩度爆發戰爭，雙方都有人民被迫流離失所。國際公認納卡區為亞塞拜然領土，但當地居民主要是亞美尼亞人。

亞塞拜然9月19日發動閃電攻擊，以奪取控制境內的納卡區，迫使分離主義分子根據隔天達成的停火協議繳械投降，目前已有數以千計難民湧入亞美尼亞。（譯者：陳彥鈞）1120926