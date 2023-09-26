基泰建設大直工地施工不慎導致鄰房龜裂、下陷，約400位民眾連夜逃離家園，25戶鄰房因持續下陷被迫拆除。案發後基泰建設股價也下跌。基泰建設（2538）25日發出重訊，旗下的君匯開發、京匯開發兩間子公司將出售價值百億的基泰忠孝大樓。

基泰建設25日晚間發出重訊，「代子公司君匯開發公司及京匯開發公司公告董事會通過授權其董事長出售基泰忠孝大樓」，在不低於兩家不動產估價師出具估價報告之最低估值，全權處理後續「基泰忠孝」。

根據基泰建設2021年招標資料顯示，「基泰忠孝」位於忠孝西路一段78號、80號、82號，該大樓頂樓三個樓層規劃為豪景屋頂觀星樓。規劃地上37樓、地下6層，基地448.305坪，樓層面積7,224.08坪，包括停車位的產權面積共8,203坪。36～37樓為一般事務所，4～35樓分別規劃有兩個品牌旅館及旅館大廳、商務辦公室等，1～3樓則為挑高5-6米金融保險、一般零售業。

基泰建設大直工地施工不慎，證交所繼因基泰建設未依要求於9月9月召開重訊記者會，處以違約金新台幣10 萬元後，20日再以「內部控制制度多項缺失」開罰50萬元，並要求會計師進行專案審查。

「基泰大直」建案事故造成民宅下陷，市議員陳怡君23日公布事發前3日的監測報告，顯示多項觀測項目達停工標準，但基泰一意孤行，痛斥蓄意殺人。此外，檢廉查出建案建築師王德生、福益營造工地主任張博翔涉變造監測數據，北檢複訊後諭令2人60萬、25萬元交保，基泰大直專案副理邱丞鴻10萬元交保。