投資人對於美國政府可能關門停擺和高利率的擔憂，侷限了美股近日表現疲軟後的反彈漲勢，使華爾街股市今天收盤小幅上揚。

道瓊工業指數小漲43.04點或0.13%，收34006.88點。

標準普爾指數小升17.38點或0.40%，收4337.44點。

那斯達克指數小漲59.51點或0.45%，收13271.32點。

費城半導體指數上漲24.17點或0.72%，收3389.46點。（譯者：陳彥鈞）1120926

聯邦政府恐停擺讓投資人更憂慮 美股收跌 道瓊下挫370點
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