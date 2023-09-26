黑人陳建州今年6月接連被周宜霈（大牙）、郭源元等人指控性騷後，事件爆發後他除了自原本任職職業籃球P.LEAGUE+ 聯盟執行長「自請暫停其聯盟職務」，也連帶讓老婆范瑋琪的北流演唱會在輿論壓力下取消。而時報周刊CTWANT則在9月13日下午捕捉到如常生活的陳建州，開著自家直逼上千萬的黑色賓士越野車，紅線違停只為了超商採買食物。

陳建州在9月13日下午開著近千萬名車前往超商，完全不顧紅線直接在店門口臨停。（圖／本刊攝影組）

9月13日下午4點多，本刊巧遇親駕價值近千萬的黑色賓士G63的陳建州，正要離開台北市松菸。4點23分，他突然將車子違規停在便利超商門口，此處恰好是位於路口轉角的紅線區，而依「道路交通管理處罰條例」第56條規定，違規停車可處汽車駕駛人新臺幣600元以上、1200元以下罰鍰。

看來氣色不錯的陳建州，走進超商後採買了一籃的麵包和飲料才離開。（圖／本刊攝影組）

無視路邊紅線的陳建州開門下車，一邊講電話、一邊戴上帽子，仔細一看黑人陳建州不僅開著黑色賓士，還穿了人如其名的黑球鞋、黑短褲與黑色寬鬆Polo衫，雖然表情看來有點凝重，但整體氣色還是很不錯，他接著就走進超商採買了一籃的麵包和飲料。

陳建州開車離開超商後，開沒多久又停在附近的雙語學校前，照慣例再度將車停在紅線區。（圖／本刊攝影組）

採買完畢之後，陳建州又開車轉往到附近一處私立雙語學校旁，他照慣例再度將車停在紅線區，完全無視交通法規與紅線的存在。下午5點13分，在車上待了近半個小時後，陳建州才下車，接了雙胞胎兒子放學後便返回自家豪宅。

在車上待了30分鐘後，等到小孩下課的陳建州，接到雙胞胎兒直接回家，表情充滿父愛。（圖／本刊攝影組）

時間拉回9月5日，陳建州請辭職籃執行長後，近期則將臉書自介從原本「P.LeagueCEO」改成「PLG永遠的球迷」，當天他在臉書分享該聯盟比賽相關消息，被推論疑似想試水溫回歸，卻引發破千網友留言「大牙加油」，相當諷刺。

此外，4天後9月9日陳建州又帶著老婆范瑋琪現身小巨蛋欣賞離婚官司中的好友王力宏演唱會，夫妻倆被直擊坐在包廂和朋友有說有笑，而黑范還送上花籃給好友力宏，卡片更意有所指地寫著「創造自己的全新開始，只有一個王力宏演唱會成功，我們一直在」。

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