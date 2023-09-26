曾是黑澀會妹妹一員的周宜霈（大牙），今年6月指控陳建州在11年前出差香港工作時性騷擾她及從後面強抱。（圖／取自大牙臉書）

46歲黑人陳建州當年從籃球界轉戰演藝圈，主持過《TV三賤客》、《我愛黑澀會》等長壽節目，人脈相當廣的他曾有著「演藝圈里長伯」的稱號，當年陳建州與范瑋琪舉辦席開60桌的世紀婚禮，擔任伴郎的王力宏就曾表示，陳建州簡直就是「天生的交朋友達人」。

雖然如此，演藝圈出道超過20年時間的陳建州，卻有不少爭議，光是「公益潮T」捐款問題、使用「非法電視盒」收看東京奧運等負面事件，至今仍令許多人印象深刻。

針對當年涉及性騷擾，台北地檢署今年8月首度傳喚陳建州出庭應訊。（圖／報系資料照）

據傳有上億身家的陳建州，2020年籌組新職籃聯盟PLG，並擔任聯盟執行長。今年6月30日因被指控多件性騷擾事件，出現不少球迷抵制PLG的聲浪，他才自請暫停聯盟職務。

在許傑輝、宥勝、黃子佼、NONO等人於這波演藝圈「#MeToo」運動接連翻車後，6月27日陳建州先遭周宜霈（大牙）指控趁出差香港工作時性騷擾及從後面強抱、28日前微風女郎郭源元也跳出來發聲，爆出曾被陳建州性騷擾2次的不堪過往、29日又一名前「黑澀會」美眉DJ妖嬌 ，也指當年陳建州曾打電話邀約她到房間，還說「床那麼大」、「可以睡這裡」的不堪騷擾過往。

本月9日陳建州曾帶著老婆范瑋琪現身小巨蛋欣賞身陷離婚官司的好友王力宏演唱會。（圖／本刊攝影組）

之後陳建州先透過經紀人稱指控莫須有，接著和老婆范瑋琪對大牙提告民事訴訟、求償1000萬，並要求大牙在臉書發布道歉聲明置頂3日。但陳建州又於7月24日撤告、改提刑事告訴。對於指控性騷擾，陳建州僅針對大牙提告妨害名譽，並未提告郭源元與DJ妖嬌。

至於陳建州遭控性騷擾一事，台北地檢署今年8月首度傳喚陳建州出庭應訊，接著在9月14日傳喚大牙出庭。而大牙之後在臉書發文，表示接下來除了會積極配合台灣這邊的司法調查，自己也已經在香港律師的陪同下到案發地的香港警局完成報案，「以捍衛並保障我個人權益外，也欲藉此表達我言行一致，自當無愧於心。因此在這邊也呼籲陳先生請務必配合香港警方的調查」。

陳建州控告大牙加重誹謗，台北地檢署本月14日首度傳喚大牙出庭。（圖／本刊攝影組）

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