46歲黑人陳建州當年從籃球界轉戰演藝圈，主持過《TV三賤客》、《我愛黑澀會》等長壽節目，人脈相當廣的他曾有著「演藝圈里長伯」的稱號，當年陳建州與范瑋琪舉辦席開60桌的世紀婚禮，擔任伴郎的王力宏就曾表示，陳建州簡直就是「天生的交朋友達人」。
雖然如此，演藝圈出道超過20年時間的陳建州，卻有不少爭議，光是「公益潮T」捐款問題、使用「非法電視盒」收看東京奧運等負面事件，至今仍令許多人印象深刻。
據傳有上億身家的陳建州，2020年籌組新職籃聯盟PLG，並擔任聯盟執行長。今年6月30日因被指控多件性騷擾事件，出現不少球迷抵制PLG的聲浪，他才自請暫停聯盟職務。
在許傑輝、宥勝、黃子佼、NONO等人於這波演藝圈「#MeToo」運動接連翻車後，6月27日陳建州先遭周宜霈（大牙）指控趁出差香港工作時性騷擾及從後面強抱、28日前微風女郎郭源元也跳出來發聲，爆出曾被陳建州性騷擾2次的不堪過往、29日又一名前「黑澀會」美眉DJ妖嬌 ，也指當年陳建州曾打電話邀約她到房間，還說「床那麼大」、「可以睡這裡」的不堪騷擾過往。
之後陳建州先透過經紀人稱指控莫須有，接著和老婆范瑋琪對大牙提告民事訴訟、求償1000萬，並要求大牙在臉書發布道歉聲明置頂3日。但陳建州又於7月24日撤告、改提刑事告訴。對於指控性騷擾，陳建州僅針對大牙提告妨害名譽，並未提告郭源元與DJ妖嬌。
至於陳建州遭控性騷擾一事，台北地檢署今年8月首度傳喚陳建州出庭應訊，接著在9月14日傳喚大牙出庭。而大牙之後在臉書發文，表示接下來除了會積極配合台灣這邊的司法調查，自己也已經在香港律師的陪同下到案發地的香港警局完成報案，「以捍衛並保障我個人權益外，也欲藉此表達我言行一致，自當無愧於心。因此在這邊也呼籲陳先生請務必配合香港警方的調查」。
《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。
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