卸下藝人與職籃執行長身份光環的黑人陳建州，在9月13日時報周刊CTWANT直擊開著近千萬賓士G63越野車，兩度違停紅線只為了接小孩回家。其實演藝圈也有不少男神級的人物，都開著價值不斐一輛比一輛還貴的名車接送小孩上下課，只為了享受那片刻珍貴的親子時光。

天王周杰倫愛車成癡，不僅曾大手筆花6500萬台幣訂製一輛蝙蝠車，這幾年曬出的限量名貴跑車，初估至少就有20多輛，總價超過5億台幣。他曾在IG發「炫耀文」，分享當時開車接送女兒去參加音樂考試，還Po出穿著黑色洋裝走向他價值6千萬的愛車McLaren Senna的女兒小周周萌照，曬車也曬女。

港星余文樂在當了爸爸後，除了工作之外，其他的時間全都給了老婆小孩，相當重視家庭生活的他，2021年3月曾經PO出他開著價值超過3千萬元的勞斯萊斯，去學校接兒子下課的照片，還表示「其實我很喜歡跟他單獨相處的時間」，隱藏不住疼愛小孩的心情。

擁有各式跑車的林志穎，去年7月底駕駛特斯拉行經桃園時，不慎失控自撞車輛起火，被熱心民眾搶救脫困，經過手術和復健後，今年復工重啟演藝活動，更參加大陸綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》第3季。他2015年曾被媒體直擊開著一輛價值1千3百萬的白色McLarenMP4-12C麥凱倫雙門超跑出門，接送兒子Kimi放學，卻因違停在路人行走的斑馬線上，還被路人認出違規的超跑主人就是他。事後林志穎對於自己行為也不推託不找藉口，回覆：「臨停，但錯就是錯！」大方承認犯錯。

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