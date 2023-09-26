張孝全先前拍完《誰是被害者2》影集拍攝，在劇中化身「最強老爸」，戲外他回歸現實生活，也當起了暖心奶爸。近日本刊讀者就目擊他一身休閒打扮，在托兒所外準備接4歲兒子下課，打扮輕鬆隨意但藏不住濃濃星味。

張孝全在托兒所外邊滑手機，邊耐心等待兒子下課，他一身帽子搭配白T、短褲，休閒裝扮依舊相當有型，一眼就能認出，但不知道家長們是不是早已習慣張孝全的出現，或是選擇給他空間，其他家長們並沒有主動找張孝全攀談，似乎早已見怪不怪。而比起不少藝人的小孩都是有車接送，張孝全徒步去接小孩也看得出他想讓兒子過著跟其他非公眾人物的孩子無異的生活，感覺相當自在。

張孝全前往幼稚園接兒子下課。（圖／讀者提供）

張孝全自從當爸後，受訪時常聊起爸爸經，表示小孩是責任也是力量，讓他以往鐵漢的個性也跟著融化不少，就連看動畫片也會感動到流淚，還透露有了兒子以後，就格外特別注意養生，父子倆會裸體在家裡走來走去，平時會陪著兒子打拳、玩扮裝遊戲、一起騎腳踏車，扮成鋼鐵人逗小孩開心，或是躺在床上一起看YouTube影片，兒子回家都會要求他換上全套蜘蛛人裝扮，父子倆感情十分融洽。

至於外界關心的二寶動靜，張孝全先前也給了答案，笑說兒子常會催生，「他會一直問說什麼時候有妹妹？弟弟要來了嗎？」童言童語讓他覺得相當爆笑，不過他也只能安撫兒子再等等，並抱持隨緣態度，「你強求他有壓力也不會來。」不知道接完小孩後，父子倆回家又會從事什麼親子活動，也期待張孝全的二寶早日來報到啊！

等待兒子放學時，張孝全一派輕鬆滑著手機。（圖／讀者提供）

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