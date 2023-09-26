擁有「鄉民老婆」稱號的歌手吳卓源（Julia），與同是歌手的ØZI因都曾在國外唸書且熱愛音樂，因此成了無話不談的好友，吳卓源過去還曾說對方是自己的理想對象，不過如今卻傳出兩人鬧不合，甚至社群上都已退追對方。
根據《鏡週刊》報導，吳卓源與ØZI今年2月被發現在IG上互相許消關注，據悉，兩人是因意見不同起口角進而冷戰，原以為隔一段時間後兩人會再恢復來往，但至今過了半年仍未和好。
然而，今年7月兩人皆受邀出席高雄流行音樂中心舉行的「夏祭．青春旅程」制服演唱會，雖兩人皆有上台演出，但似乎有刻意避開見到彼此；對此，一名友人表示，兩人確實吵架了，但原因並不清楚，而雙方經紀公司針對此消息還未做出回應。
事實上，過去吳卓源與ØZI的好交情眾所皆知，兩人先前還曾同時在社群上哀出貼臉合照，可見ØZI將手搭在吳卓源肩上，兩人依偎在一起近乎臉貼臉，ØZI另一隻手還戳在女方的臉頰上，至於吳卓源則可愛地嘟嘴，互動相當親密，更讓外界紛紛敲碗兩人在一起，但如今卻爆出兩人鬧翻，引發外界討論。
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