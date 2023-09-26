前總統陳水扁女婿趙建銘涉入台開內線交易案，最高法院前年判決定讞，趙建銘與父親趙玉柱2人日前已分別獲准假釋出監，另被判刑4年4月的寬頻房訊總經理游世一，法務部矯正署亦已核准其假釋，近日出監。台開案的受刑人已全數獲假釋出獄，讓這起18年前喧騰一時的台開案終於落幕。

台開案起因2005年，趙建銘受邀到三井日本料理，與時任台開董事長蘇德建等人吃飯，席間蘇透露台開利多內線消息，趙把消息告訴父親趙玉柱，與游世一聯手低買高賣，在台開股價上漲時脫手獲利。

全案纏訟近16年後，最高法院2021年判決定讞，趙建銘、前台開董事長蘇德建2人判刑3年8月、趙父趙玉柱判刑4年、游世一判刑4年4月確定，2021年10月，檢方將4人發監執行，其中蘇德建因罹患重病，獄方拒收，遭檢方限制住居、責付家屬。

游世一在發監當天向媒體表示，三井宴當天並沒有講任何訊息，且我國法律不夠周延，對於犯罪所得計算也不一致，難怪司法被說初一、十五不一樣，「我希望我是最後一個受害者」。

趙建銘、趙玉柱2人已分別於今年4月、5月獲准假釋後出監，至於游世一日前也獲准假釋，台灣高等法院已裁定交付保護管束，游近日出監。